Artiom Sewerukhin a devenit cunoscut după ce a făcut salutul nazist după victoria din prima etapă a Campionatului European de Karting. La puțin timp după acest gest, echipa de care aparținea, Ward Racing, l-a dat afară, iar pilotul rus în vârstă de 15 ani a avut o primă reacție, explicându-și gestul.

Ward Racing, echipa rusului, a anunțat pe rețelele sociale că i-a reziliat contractul tânărului pilot, iar Artiom a oferit o primă reacție după toate cele întâmplate la cursa de la Portimao.

La câteva zeci de ore după incidentul de pe podiumul de premiere, Artiom a oferit o explicație cât se poate de sinceră.

„În timp ce eram pe podium, am făcut un gest pe care mulți l-au considerat un salut nazist. Nu era vorba despre așa ceva. Niciodată nu am sprijinit nazismul, ba chiar îl consider una dintre cele mai mari crime la adresa umanității. Am concurat sub steagul Italiei, iar băieții mi-au explicat că e frumos să-mi duc mână la piept, așa se procedează acolo pentru a-ți exprima recunoștința. Ceea ce a urmat nu-mi pot explica. Știu că sunt vinovat, știu că sunt un prost. Vreau să mă înțelegeți, eu nu sprijin nazismul. Vă rog să mă iertați”, a spus Artiom Sewerukhin.