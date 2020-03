Prof. Dr. Virgil Păunescu, șeful catedrei de Imunologie în cadrul Universității de Medicina și Farmacie „Victor Babeș” Timișoara, a vorbit, luni seara, despre vaccinul anti-coronavirus, care care a fost descoperit de colectivul pe care-l conduce la un institut de cercetare, notează dcnews.ro

Profesorul Virgil Păunescu a afirmat la Realitatea Tv că autoritățile chineze au ”copiat” rețeta vaccinului anti COVID-19, dezvoltată de cercetătorii de la Timișoara, și pe care ai noștri au publicat-o cu cel puțin o lună înainte:

”La mijlocul lunii ianuarie, am văzut imaginile dramatice din China. Noi suntem un institut de cercetare în cancer și lucrăm de 7-8 ani la ceea ce se numește imunoterapie în cancer. A apărut o tehnologie un pic diferită de vaccinare, de manipulare a sistemului imun, de a recunoaște acele modificări foarte subtile pe care le suferă celula tumorală, ce este diferită de tehnologia care se folosește în obținerea de vaccinuri împotriva microbilor, bacteriilor sau a virușilor, și am hotărât cu colectivul nostru să abordăm problema aceasta a coronavirusului, a cărui structură a fost publicată de cercetării chinezi”, a declarat dr. Păunescu, în emisiunea ”Jocuri de Putere”.

Au fost contactați de… Ambasada Chinei

Întrebat dacă a fost contactat de vreo autoritate din partea statului român, profesorul Păunescu a spus:

”Situația este mai comică decât întrebarea. În sensul că, după ce am pus această tehnologie pe site în jurul datei de 4 februarie, am fost contactați de Ambasada Chinei la București! Ei au văzut articolul, care cred că a și fost analizat în China. Și ne-au întrebat dacă suntem dispuși să ne pună la dispoziție toată tehnologia, dacă avem nevoie de bani sau de aparatură pentru a ne continua cercetările, și, în general, dacă suntem dispuși să colaborăm cu cercetătorii chinezi, care erau disperați să găsească o soluție. Noi am spus că în privința banilor și a aparaturii este prematură discuția, dar am fi dispuși să colaborăm cu cercetătorii chinezi, pentru a dezvolta această tehnologie. Odată cu evoluția gravă a situației în China, ambasada ne-a anunțat că acum sarcinile lor nu mai țin de partea de cercetare, ci de altă natură”, a mai precizat specialistul.

Ce au făcut autoritățile române

Interacțiunea cu autoritățile române s-a lăsat așteptată, cercetătorii de la Timișoara neprimind nici la această oră un răspuns ferm:

”Autoritățile române ne-au convocat săptămâna trecută… mai bine mai târziu decât niciodată, deși acum timpul contează foarte mult. Am făcut o teleconferință cu institutele de cercetare din țară și ne-au cerut să le spunem ce nevoi avem. Oricum, lucrurile sunt într-o mișcare greoaie. Ei colectează datele de la noi, vreo 10 institute, apoi le trimit la Ministerul Sănătății, acolo nu știu cine le analizează și hotărăște ce e important de finanțat și ce nu, după care se va organiza o competiție… habar n-am când or să vină banii. Revenind, noi am publicat și le-am spus celor de la Ambasada Chinei că noi le punem la dispoziție la liber toate informațiile”, a mai precizat dr. Păunescu.

Cum au ajuns chinezii să se laude cu munca românilor

Practic, Ambasada Chinei a abandonat discuțiile cu colectivul de specialiști de la Timișoara pentru că, între timp, au reușit să dezvolte o tehnologie proprie pentru un vaccin anti coronavirus, însă pe baza informațiilor din România:

”Noi nu am protejat informațiile, pentru ca ei să le poată folosi în orice moment în care consideră că le sunt utile. Surpriza a fost că noi am descoperit acum, de curând, în data de 3 martie, la o lună după ce noi am publicat aceste rezultate și după ce am avut discuțiile cu reprezentanții Ambasadei, un articol aproape identic publicat de un grup de cercetători chinezi. Ceea ce ne-a deranjat este că toată tehnologia înșirată acolo este identică cu ceea ce publicasem noi. Noi nu am avut pretenții privind dreptul de proprietate intelectuală, dar colectivul din China și-a rezervat dreptul de proprietate asupra întregii cercetări. Adică, practic, și-au pus și restricții de proprietate pe ceea ce fusese deja publicat de noi înainte”, a încheiat șeful catedrei de Imunologie în cadrul Universității de Medicina și Farmacie „Victor Babeș” Timișoara, prof. Dr. Virgil Păunescu, care este și directorul Institutului de cercetări medicale OncoGen.