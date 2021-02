Diana Șoșoacă este „colerică, emană numai energie negativă”, a spus Sorin Lavric, liderul senatorilor AUR, pentru Digi24, despre excluderea senatoarei din grupul parlamentar AUR. El a adăugat că, după cearta din Parlament pe tema vaccinurilor, a vorbit cu George Simion, președintele partidului, și i-a propus să o dea afară din grup, iar în Biroul Central „toți au fost de acord cu excluderea”.

Conducerea AUR a confirmat excluderea Dianei Șoșoacă din grupul parlamentar, pentru că „a adus atingere intereselor și imaginii partidului”.

„Domnia sa a refuzat sistematic să acționeze, atât în parlament, cât și în spațiul public, în conformitate cu strategia grupului senatorial AUR, precum și cu deciziile conducerii partidului. De la data prezentului comunicat, dna senator Diana Șoșoacă Ivanovici își exercită mandatul în afara grupului senatorial al AUR”, precizează Biroul Național de Conducere.

„Perspectiva divorțului dintre AUR și doamna Sosoaca plutea în aer, însă am crezut că dacă o luăm pe duhul blândeții putem să îi hrănim spiritul coleric. Nu s-a putut. Ea nu poate fi înfrânată cu nimic. Probabil că nici cu ea însăși nu se poate privi în oglindă. Astăzi, picătura care a umplut paharul a fost scandalul pe care l-a iscat în plenul Senatului. Eu eram în dreapta doamnei președinte, Anca Dragu, când doamna Șoșoacă, pentru că nu i s-au alocat minutele care oricum nu i se cuveneau potrivit algoritmului pentru declarații politice, a făcut scandal și a început să o insulte pe doamna președinte și pe domnul Ciprian Bucur (secretar general al Senatului). La sfârșit, după ce i s-a oprit microfonul, început să urle în sală. A plecat urlând, i-a făcut pe domnul Bucur și pe doamna Anca Dragu infractori”, a spus Sorin Lavric, pentru Digi24.

Liderul senatorilor AUR a adăugat că Diana Șoșoacă „a țipat și la mine și altercația a continuat în biroul lui Claudiu Tîrziu”.

„Ne-a insultat, spunând că cine suntem noi să îi spunem ei ce să facă. Asta e structura ei, certăreață, virulentă. Ea, prin prisma profesiei, a fost învățată să meargă până în pânzele albe cu cearta, știind că oamenii cu bun simt cedează și așa am procedat și noi, am încercat să lăsăm de la noi. Dar astăzi ne-a insultat atât de mult, încât ne-am dat seama că nu se poate continua așa”, a completat el.

„L-am sunat și pe George Simion și a fost imediat de acord. Am strâns grupul de senatori AUR, le-am spus. Știu foarte bine toți cine este Diana Șoșoacă, ce structură are, colerică, emană numai energie negativă. Nu am mai putut. A continua cu ea în AUR înseamnă a compromite formațiunea pe termen lung”, a mai spus Lavric.

„Am vorbit cu Biroul Central, forul de conducere la nivel național. S-a votat. Toți au fost de acord cu excluderea. Așa că, doamna Șoșoacă nu mai este membru al partidului, ea va rămâne senator. Dar va fi singură, nu va mai sta în rândul de bănci AUR, îi vom retrage sprijinul din toate comisiile. La una era chiar președinte, la comisia pentru abuzuri. De acum încolo va fi singură, arătându-ne nouă cât de mici suntem în comparație cu ea, Mântuitorul lumii”, a mai spus Sorin Lavric pentru Digi24.

Sursa Digi24