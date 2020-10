Da, am reînceput să scriu! S-a terminat și campania electorală, societatea intrând încet în normalitatea ei. O normalitate în care îmi place să scriu despre lucrurile frumoase din viața mea, frustrări sau bune practici ale oamenilor din jurul nostru.Toate bune până acum, doar că pandemia de SARS – COV 2 face ravagii în rândul maramureșenilor. Zilnic mor câte 2-3-4 persoane din județul nostru și nimeni nu pare că face nimic.

În fine, de data asta chiar nu vreau să critic administrația, DSP-ul sau alte instituții care ar trebui să facă ceva, ci vreau să zic doar că marele pericol al zilelor noastre nu este această pandemie.

Zic asta și argumentez bazându-mă pe ceea ce văd că se petrece lângă noi, la fiecare pas. Cu toții vedem, dar poate nu băgăm de seama de fiecare dată sau deja a intrat în rutina vieților noastre.

Am văzut ieri un text pe o rețea de socializare în care, o parte dintre domnișoare erau întrebate așa: „Pentru cele care sunteți disperate după mașini scumpe, șmecheri, figuri: Viața voastră contează?”

În acel text se prezintă un eveniment tragic, în care două persoane și-au pierdut viața. Da, a fost vorba de un șofer de BMW și o domișorică în căutare de atenție. Pornind de la acest eveniment, într-o discuție cu o cunoștință, am răbufnit, simțind o durere atât la nivelul cotului în ceea ce o privește, cât și la nivelul sufletului, văzând că există fete care au o asemenea percepție despre viața lor.

La început, pe un ton foarte liniștit, i-am zis:

„Da, sunt perfect de acord cu tine! E foarte tentant să mergi cu Jony, cu noul lui Seria 5, luat pe banii de șomaj și asigurat pe o săptămână. E un context foarte bun de progres, doar face parte din clasa elitelor. Dacă ai noroc, îți pune și Salam. Te felicit pentru modul în care alegi să-ți petrece anii tinereții! E un mod absolut original. Original în sensul în care deja asta a intrat și face parte din ADN-ul țoapelor pe interes. Poate vei crede că te-am făcut țoapă pe interes, e treaba ta, dar ceea ce am vrut eu să subliniez că viața nu se rezumă la atât. La fițe, figuri, 25 de story-uri într-o zi în care plouă și nu ieși din casă, în atenția oferită tentativelor de bărbați de pe rețelele de socializare și plimbări în toiul nopții în mașini și cu oameni ruginiți. E treaba ta cum alegi să trăiești, dar părinții tăi nu cred că te-au ținut lângă tine și au făcut o groază de sacrificii pentru a merge cu unul cu altul și a sfârși în niște fiare. Cum a murit acea fată, așa poți muri și tu, dar aia e, nu mai zic nimic pentru că mi-o iei în nume de rău, deși eu doar încerc să te trezesc la realitate! Ai un potențial pe care ți-l anulezi cu toți băiețașii și nu-ți acorzi timp pentru progres! Dacă crezi că e bine ce faci și că te expui așa, fără sens, continuă, dar să știi că dacă vei muri într-un accident, voi scrie despre asta. Cu părere de rău, dar voi scrie.”

Acestea au fost cele spuse. Nu știu încă cum au fost percepute, dar vreau să vă cer părerea despre lumea în care trăim. Despre tinerii din ziua de astăzi, despre fetele care se compromit doar pentru a pune un story dintr-o mașină scumpă sau despre băieții care sunt întreținuți și ținuți pe loc de o lipsă totală de ambiție pentru a face ceva util cu viața lor.

Eu zic că mentalitatea asta e una foarte păguboasă și e preluată de tot mai mulți și mai multe. Ziceți voi, poate greșesc!

A.B.