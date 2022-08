Gazetarul Cristian Tudor Popescu crede că Simona Halep ar fi avut soluții împotriva ucrainencei de 20 de ani care a eliminat-o luni în primul tur de la US Open. Înfrângerea Simonei are însă o latură pozitivă, aceea că „tânăra Daria Snigur a dăruit o mare victorie poporului ei chinuit”, scrie CTP pe pagina sa de Facebook, într-un comentariu sub titlul „O bucurie într-o seară amară”.

În opinia lui Cristian Tudor Popescu, jucătoarea din Ucraina, venită din calificări, a dat dovadă de îndemânare și de „un tupeu controlat” în meciul cu Halep. „De la taiwaneza Su Wei Hsieh n-am mai văzut o jucătoare firavă care să folosească atât de mult și de abil greutatea rachetei pentru a compensa lipsa de forță în brațe și trunchi. Un exemplu perfect de ceea ce se numește easy power. Pe lângă îndemânare, Daria Snigur a arătat și un tupeu controlat, necedând niciun moment inițiativa în meci – în setul 2, pierdut cu 0-6, Snigur a greșit mult, nu Simona a pus stăpânire pe joc”, scrie gazetarul. Cristian Tudor Popescu crede că Daria Snigur nu era o jucătoare „de nebătut”, „dar până să-i facă ceva adversarei, Simona a avut probleme cu ea însăși”. „Simona ar fi avut soluții. De pildă, dreapta semiplată cu deschidere foarte largă a Dariei are nevoie de timp și spațiu pe măsură pentru a fi eficientă – dacă Simona ar fi presat-o pe dreapta cu lovituri sistematic tari și iuți, în cros, greșelile se puteau înmulți rapid”, explică CTP.