Echipa masculină de handbal a CS Minaur a terminat sezonul trecut pe locul 3, poziție care îi asigură prezența în ediția viitoare a Challenge Cup (Cupa EHF – noua denumire). De asemenea, echipa noastră va juca în Liga Zimbrilor și în Cupa României. Astăzi, echipa noastră a făcut primul antrenament și urmează să se pregătească în localitate în zilele următoare. Este programat mai apoi un stagiu de pregătire centralizată la Sf. Gheorghe, urmat de un meci amical la finalul cantonamentului. Minaur va juca în trei turnee, la Turda, Făgăraș și în Baia Mare și este posibil să mai fie un alt meci de pregătire. Campionatul Ligii Zimbrilor va începe în data de 19 august, dată la care Minaur va juca acasă cu CSM Vaslui.

INTERVIU CU ALEXANDRU SABĂU – ANTRENOR SECUND

– După o grămadă de zile de așteptare, în sfârșit la treabă…

– Cam așa și este, a venit și marea bucurie, prima zi de antrenament. M-am bucurat să-i revăd pe băieți cu zâmbetul pe față, dornici de muncă și cu încredere pentru sezonul viitor.

– Voi începeți mai repede campionatul decât fetele, deși lucrurile merg la voi pe repede înainte.

– Sigur. De aia am avut și o pregătire în luna mai, după standardele c are trebuiau respectate. Am lucrat și în luna mai, au avut doar 10 zile pauză, iar din 2 iunie am lucrat din nou. Băieții care au fost acasă au lucrat acolo, pe programul primit de la club. După cum văd eu că se mișcă toată lumea, se pare că au respectat programul.

– Este mai bine acum față de sezonul trecut?

– Nu pot să-mi dau cu părerea acum la început, se pot întâmpla o grămadă de lucruri. S-a întâmplat ce s-a întâmplat acum trei luni și jumătate, așa că nu pot avea vreun pronostic și nici n-ar fi corect din partea mea.

– Mergeți în cantonament și acolo vor fi antrenament cu precădere de pregătire fizică. Așa este?

– Da, va fi una spartană. La final de pregătire o să avem un meci amical, când plecăm de la Sf. Gheorghe, apoi vin cele trei turnee și sperăm să mai avem un meci, maximum două între ele. Deocamdată suntem la stadiul de discuții. Principalul este că am pornit motoarele și asta contează foarte mult. Ca sportiv, să stai atâta vreme, e foarte greu. {i fizic și psihic. Pregătirea de apartament este cu totul altfel.

– Veți juca și în cupele europene. Cum vezi acest lucru?

– Minaur mai mereu a fost în cupe. Ne vom bate pentru toate competițiile. Anul trecut, în campionat, toată lumea ne dădea șanse de locurile 5-6, dar noi am fost o surpriză plăcută. Minaur, în istorie, a mai fost cotată la locul 6-7 și a ieșit campioană. Este o echipă a surprizelor.

Jose Guilherme de Toledo (inter dreapta): “Sunt foarte fericit și sunt mândru că sunt aici, cred că este o alegere bună pentru mine, mă bucur să fiu parte din acest proiect. Este într-adevăr un avantaj că prietena mea, Larissa Araujo, este alături de mine în Baia Mare, este foarte bine pentru amândoi și abia așteptăm să jucăm pentru echipele noastre. Eu cred că Minaur este o echipă bună, băieții au fost foarte drăguți cu mine și m-au primit bine, de asemenea îmi place orașul și mă simt ca acasă. Mă bucur să fiu parte din proiectul Baia Mare”.

Barna Buzogany (portar): “Am venit de la locul 3 în Ungaria, la echipa din pe locul 3 din România. Din tot ce am văzut până acum sunt fericit că avem o echipă cu foarte mulți tineri și sper să facem treabă bună împreună. Fac parte și din lotul național de tineret, sunt și un portar pentru Under 23. Eu cred că o să am ce învăța de la Ionuț Ciobanu, care este un portar cu multă experiență, de asemenea, de la Răzvan Pop și sunt convins că vom avea o relație de colaborare foarte bună toți trei.”

