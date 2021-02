Se pare că împuşcarea câinilor a devenit o “modă” în Maramureş… Din păcate.

“!!!! ATENȚIE !!! TRĂIM ÎNTR-O LUME NEBUNĂ!!! NU NE MAI SĂTURĂM SĂ UCIDEM!!! 😢🤬 După cazul de la Coaș, urmează Iadăra!!!

De câțiva ani de zile primim acuzații atât eu în calitate de paznic sau vânător cât și gestionarul fondului de vânătoare 41 Iadăra, Mureșan Andrei că vă împușcăm câini, și orice câine ar fi fost împușcat pe fondul de vânătoare de vină am fi doar noi doi.

Ieri in jurul amiezii un cățel de talie mică a fost impuscat în Iadăra pe/lângă proprietatea omului de către o persoana “necunoscuta” care era la braconaj și nu deține nici o autorizație pe acest fond de vânătoare. Bineînțeles că doar noi ar trebui sa fim de vină si am inceput sa primim telefoane și întrebări. Precizez ca în momentul in care stapanul câinelui a sunat la politie atat eu cat si Mureșan Andrei ne aflam la sediul asociației in Șomcuta Mare, neavând nici un alt vânător sau paznic in teren in momentul in care cainele a fost impuscat.

In momentul in care cei de la politie ne-au sunat noi eram împreună la sediul asociației nicidecum in Iadăra pe deal unde s-a întâmplat incidentul. Orice câine este împușcat in Iadăra sau Stejera sau in alte sate aparținătoare, noi suntem acuzați de tot ce se întâmplă. Sper ca poliția va demara o ancheta serioasă si il vor descoperi pe cel care face uz de arme fara drept sau poate este chiar deținător de arme ilegale, atâta timp cat nimeni nu l-a văzut dar cainele saracul a venit până in curte unde a si murit, tind sa cred ca cineva din apropiere se ocupă de astfel de lucruri și de aceea a reușit sa se ascundă imediat.

Câinele a fost preluat de poliție și DSV.

Deci, nu mă mai acuzați pe nedrept fără probe doar după presupunerile voastre!!! Și daca era in camp acest cățel eu unul nu l-as fi împuscat deoarece la cât este de mic nu ar putea produce nici un fel de pagube!!!

Nu este prima dată când cineva încearcă sa îmi însceneze mie astfel de faze. Pentru cei care nu știu, Da, eu sunt singurul vânător din Iadăra care deține autorizații de vânătoare pe acest fond. Dacă vedeți alte persoane în teren sau cu gipurile, anunțați-mă sau sunați direct la poliție,ca să nu se mai repete cazul de ieri”, scrie pe pagina de facebook Prună Marian Vlăduţ.

Incidentul vine după ce în urmă doar cu câteva zile un alt incident a îngrozit publicul maramureșean.

„Ieri, 02 februarie, orele 18.22, polițiștii Secției 1 Poliție Rurală Groși au fost sesizați prin S.N.U.A.U. 112 de către un bărbat, despre faptul că, într-un canal colector cu apă de pe raza fondului de vânătoare Dumbrăvița și-a găsit câinele mort.

Polițiștii ajunși la fața locului, au identificat apelantul, un bărbat de 55 de ani din Baia Mare și cadavrul câinelui, rasa Ciobănesc Asia Centrală. Cu ocazia examinării câinelui, s-a constatat faptul că acesta prezintă urme de plăgi prin împușcare.

În timpul efectuării cercetării la fața locului, împreună cu un tehnician criminalist, polițiștii au descoperit în vegetație cadavrul unui alt câine, rasă comună, care, de asemenea, prezenta urme de plăgi prin împușcare.

Totodată, polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, în urma unor activități complexe de cercetare, investigare și verificare au identificat un bărbat de 32 de ani din Baia Mare, care, la data de 30 ianuarie a.c., în baza unei autorizații de vânătoare, a participat la o partidă de vânătoare pe fondul cinegetic Dumbrăvița.

Bărbatul a relatat faptul că, în timp ce se afla la vânătoare, ar fi fost atacat de un câine de talie mare, prin urmare acesta a executat un foc de armă asupra câinelui în zona capului, de la o distanță de aproximativ 1-1,5 m.

În urma verificărilor efectuate de polițiști s-a constatat faptul că bărbatul de 32 de ani este membru vânător și deținător legal de arme și muniții de vânătoare.

Polițiștii au indisponibilizat o armă letală de vânătoare, împreună cu 5 cartușe aferente armei, iar cadavrele celor doi câini au fost ridicate, transportate și predate la D.S.V.S.A. Maramureș, în vederea stabilirii cauzei decesului.

Pe numele bărbatului a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de uciderea animalelor cu intenție, fără drept”, spun reprezentanţii IPJ Maramureş.