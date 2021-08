Scrierea de față nu are drept scop defăimarea unui personaj sau a unui partid politic. Este despre un eveniment – în speță Hora la Prislop – și culisele unei adunări care s-a vrut un succes.

Deși am fost acolo, nu-mi permit să emit judecăți de valoare, spun doar ce am văzut/auzit, pentru că acțiunea din culise a fost mult mai interesantă decât toate spectacolele puse în scenă de un păpușar nebun.

Se începem cu începutul: eveniment anunțat și promovat pe bani grei de Consiliul Judeșean Maramureș, prilej minunat de câteva fotografii artistice, de sifonat niște bani prin firmele prietenilor și de băut alături de prieteni.

A fost un eveniment organizat de Consiliul Județean pe care l-au onorat cu prezența doar primarii detașați de la PSD către PNL pe 4 ani: Pasăre de la Stramtura, Vărzaru de la Vișeu, Mătieș de la Mireșu Mare, primărița de la Bogdan Vodă și primarul de la Crasna. În rest, niciun liberal. Nici primar, nici consilieri locali nici consilieri județeni. A fost prima țeapă luată de Ionel care se învârtea precum leul în cușcă de necaz. Erau toți la Dragomirești și la Moisei, la alte evenimente, deci pe zonă, dar fără să interfereze! Să nu uităm de „cei trei crai” liberali, parlamentari care nu au făcut altceva decât să clătească ochii după „cocoanele” din zonă.



Invitat cu ștaif, probabil rătăcit, pentru că părea stingher de unul singur – Ionel era prea ocupat cu ședințele foto ca să se ocupe de musafiri – Romeo Moșoiu, secretar de stat de la Ministerul Educației. Ionel nici măcar nu l-a salutat. A stat omul singur tot evenimentul. Delegațiile străine au tot așteptat discuțiile oficiale, dar Ionel a stat la cafele și țigări, nu i-a băgat în seamă. Om important, ce contează că

au venit din Polonia, Ucraina, Lituania și Moldova?

Să fie siguri că știe toată lumea că e Hora la Prislop au blocat DN 18 preț de o oră cât au durat discursurile. Consecința: s-a format coada de mașini de 25 de kilometri. Ai avut nevoie de aproape trei ore să ajungi din Borșa până în Pas. Politia de la Baia Mare a venit doar pe la 8 în Borșa când totul era deja blocat.



Cam cât de tembel poți fi să blochezi DN 18 în zi de duminică, luna August în Borșa? Când ai acasă 10.000 de borșeni din străinătate și mii de alți turiști aflați în concediu sau în tranzit? Ionele, prostie, naivitate sau grandomanie?

La începuturile Horei la Prislop, acum 30 de ani, invitații încăpeau pe scena din beton, duminica nu, au avut nevoie de scenă închiriată – se vorbește – cu 30.000 de euro pentru o zi, așezată aiurea. Pe atunci lumea stătea pe iarbă, duminică au stat în picioare în praf pentru că Ionel și-a dorit să iasa bine pozele cu scena. Confortul, de fapt disconfortul spectatorilor a fost doar un detaliu minor.

Maramureșenii, borșenii, „e mulți, dar nu e proști” și te vor ține minte Ionele pentru că totul este trecător, la fel ca și funcția pe care acum o deții!