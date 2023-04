Modificările aduse Codului de procedură penală de către PSD și PNL, la propunerea ministrului justiției Cătălin Predoiu, ce permit reintrarea SRI şi a altor servicii în justiție prin folosirea mandatelor de siguranță națională în procesele penale, încalcă Constituția, subminează justiția, sfidează drepturile și libertățile tuturor românilor și, nu în ultimul rând, amenință grav – cu adevărat! – securitatea națională a României!

Modificările la Codul penal și de procedura penală, votate săptămâna trecută de către PSD și PNL, fac dovada clară a eșecului actualului Parlament al României în a fi cu adevărat forul legiuitor și organul reprezentativ suprem al poporului român, făcând dovada clară a prostiei, imposturii și slugărniciei liderilor PSD și PNL față de serviciile de informații, în detrimentul națiunii române și a fiecărui român.

După ce în Senat s-a încercat ameliorarea cât de cât a proiectelor de legi vizând modificarea Codului penal și Codului de procedură penală propuse de trădătorul ministru al justiției Cătălin Predoiu, în Camera Deputaților, la ordin!, urmărindu-se strict directivele liderilor trădători ai PSD și PNL, s-a abandonat orice încercare de adoptare a unor modificări decente la aceste coduri. Așa cum s-a întâmplat și cu legile justiției, prin care a fost știrbită suveranitatea României și s-au protejat acoperiții din justiției, și acum ordinele venite din afara Parlamentului au fost ascultate fără șovăire de către sclavii parlamentari PSD și PNL.

Problema acestor trădători servili, ghidați de servicii, este însă și aceea că sunt, pe cât de proști, pe atât de incompetenți, aici incluzându-se atât cei care execută, cât și cei care dau ordinele.

Prin modificările aduse la Codul de procedură penală, ce au ca scop permiterea din nou a imixtiunii serviciilor de informații în justiție, ca și mijloc de control și șantaj a persoanelor publice (oameni politici ori de afaceri, magistrați etc.) și a partidelor, precum și de manipulare a probelor, sclavii din PSD și PNL, pe lângă că dau arme ale căror victime pot cădea ei înșiși, vulnerabilizează grav atât justiția, cât și securitatea națională a României, tocmai când lângă granița noastră este un război.

Vă aduc aminte că tot la propunerea aceluiași ministru trădător al justiției Cătălin Predoiu, PSD și PNL au dorit să scoată din legile justiției infracțiunea de racolare a magistraților de către serviciile de informații, vulnerabilizând întreaga justiție și expunând orice magistrat să fie racolat fără probleme de un serviciu străin. S-a revenit asupra acestei aberații abia după ce am scris pe Facebook.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=534627928668826&id=100063648702791

Se vede, însă, că obiectivul ministrului Predoiu, sprijinit de sclavii din PSD și PNL, este cu adevărat vulnerabilizarea și compromiterea securității naționale, cu efect în subminarea suveranității naționale a României.

Revenind la modificările aduse de sclavii PSD și PNL Codului de procedură penală, acestea vizează posibilitatea de a folosi interceptările făcute de serviciile de informații în procesele penale la scară largă, acestea devenind probe secrete în dosare, fapt în esență vădit antidemocratic și neconstituțional din mai multe perspective.

Dintre multele probleme de neconstituționalitate, voi puncta trei dintre cele mai flagrante.

1. Înalta Curte de Casație și Justiție își pierde statutul constituțional de instanță supremă, hotărârile sale putând fi desființate de instanțele inferioare, chiar de cel mai jos nivel

Proiectul votat de Camera Deputaților prevede la art. 139-1, din CPP, că „(2) Legalitatea încheierii prin care s-au autorizat activitățile respective, a mandatului emis în baza acesteia, a modului de punere în executare a autorizării, precum și a înregistrărilor rezultate se verifică în procedura de camera preliminară de către judecătorul de cameră preliminară de la instanța căreia îi revine, potrivit legii, competența să judece cauza în primă instanță”.

Or, aceste încheieri sunt emise de Înalta Curte de Casație și Justiție, aceasta fiind singura instanță specializată în domeniul autorizării activității specifice culegerii de informații care presupun restrângerea exercițiului unor drepturi sau al unor libertăți fundamentale ale omului, conform Legii 51/1991.

În același timp, ÎCCJ este singura instanță reglementată ca atare la nivel constituțional:

„Art. 126 (1) Justiţia se realizează prin Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi prin celelalte instanţe judecătoreşti stabilite de lege.

(3) Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie asigură interpretarea şi aplicarea unitară a legii de către celelalte instanţe judecătoreşti, potrivit competenţei sale.

(4) Compunerea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi regulile de funcţionare a acesteia se stabilesc prin lege organică.”

Legea organică, respectiv Legea 304/2022, stabilește prin art. 20 alin. (1) că „În România funcționează o singură instanță supremă, denumită Înalta Curte de Casație și Justiție”, ceea ce înseamnă că hotărârile pronunțate de ICCJ nu pot fi cenzurate de nici o altă instanță inferioară.

Este halucinant cum ministrul justiției Cătălin Predoiu, cu votul deputaților PSD și PNL, a anulat pur și simplu caracterul Înaltei Curți de instanță supremă, relativizând rolul constituțional al acestei instanțe în ierarhia judiciară.

Prin aceste modificări se răstoarnă cu fundul în sus tot ceea ce înseamnă sistem de justiție de mii de ani, permițând instanțelor de la baza piramidei judiciare să anuleze hotărârile instanței supreme.

Este evident că misiunea ministrului justiției Cătălin Predoiu este aceea de a distruge tot ce mai poate fi distrus dintr-o justiție deja aflată pe butuci, la a cărui colaps a contribuit tot el, prin introducerea noului Cod penal și Cod de procedură penală în 2009-2010 (modificări ce au fost votate atunci fără dezbatere tot de către PSD și PNL, ce erau în alianță).

2. Siguranța națională a României este afectată chiar în momentele în care se poartă un război la granițele țării

Așa cum a subliniat deja Curtea Constituțională, consacrarea Înaltei Curți de Casație și Justiție, prin Legea 51/1991, ca instanță specializată în domeniul autorizării mandatelor pe siguranță națională (MSN) presupune și o anumită competență specializată a acesteia, strict determinată de lege. De asemenea, autorizarea acestor măsuri se face de judecători anume desemnați, scopul fiind acela de a limita cât mai mult numărul persoanelor ce au acces la întreg dosarul ce stă la baza cererii MSN, tocmai din considerente de securitate națională.

Cât de temeinice sunt aceste autorizări date de ICCJ, care aprobă pe bandă rulantă cererile de MSN, e de discutat, însă nu pe aceste modificări la CPP.

Potrivit acestor modificări la CPP votate de PSD și PNL, legalitatea MSN trebuie verificată de judecătorul de cameră preliminară de la instanța căreia îi revine, potrivit legii, competența să judece cauza în prima instanță, instanță ce poate fi orice judecătorie.

Ca atare, un judecător ce doar a intrat în profesie, ce judecă furturi și alte infracțiuni de drept comun, va avea competența să anuleze mandate de siguranță națională ce pot fi emise în situații cu adevărat grave, de spionaj, sabotaj, trădare sau alte infracțiuni similare, în condiții de război la graniță.

Anularea unui astfel de MSN de către un judecător de la o instanță inferioară poate avea consecințe inimaginabile, putând compromite misiuni sau acțiuni esențiale pentru securitatea națională a României.

Pe de altă parte, analiza legalității unui MSN de către un judecător înseamnă că întreg dosarul ce a stat la baza emiterii acestuia de către ICCJ trebuie trimis instanței respective. Evident, un asemenea dosar conține informații cu caracter clasificat.

Asigurarea protecției acestor informații clasificate, prevăzută în lege (compartiment specializat etc.), va fi pur teoretică, deoarece un număr foarte mare de persoane va urma să aibă acces la aceste dosare: de la cei ce asigură transportul la judecător, grefieri, avocați etc.

Să fie doar prostie și incompetență, sau trădare din partea lui Cătălin Predoiu și a liderilor PSD și PNL ca să vulnerabilizeze tot ce înseamnă securitate națională sub pretextul prinderii unor infractori, care pot fi urmăriți oricum cu mijloace de supraveghere tehnică ale poliției și parchetelor?

Își asumă PSD, PNL sau Predoiu răspunderea dacă informațiile clasificate din asemenea dosare de MSN ajung să fie share-uite pe internet ori intra pe mâna unor servicii străine, cum ar fi FSB sau GRU?

3. Dreptul la apărare este grav încălcat, avocații devenind și ei slugile serviciilor

Potrivit modificărilor la CPP aprobate de PSD și PNL, accesul avocaților părților și ai persoanei vătămate la informațiile clasificate din dosarul penal este condiționat de deținerea autorizației de acces prevăzută de lege, adică de certificat ORNISS.

Dacă avocatul ales nu deține autorizația de acces prevăzută de lege, iar părțile sau, după caz, persoana vătămată nu-și desemnează un alt apărător care deține autorizația prevăzută de lege, judecătorul de cameră preliminară ia măsuri pentru desemnarea unor avocați din oficiu care dețin această autorizație ORNISS.

Cu alte cuvinte, dacă vor să își poată apăra clienții, avocații vor trebui să dețină ORNISS. În România sunt înscriși în UNBR peste 20.000 de avocați, toți cu interes potențial în a solicita eliberarea unui astfel de certificat.

În mod evident, eliberarea unui număr atât de mare de certificate ar fi în sine problematică, șubrezind însăși rolul unor astfel de certificate.

Pe de altă parte, selecția celor ce vor deține sau nu certificate va fi făcută după o procedură extrem de intrusivă și subiectivă, făcută tot de servicii.

În momentul în care solicită un astfel de certificat, avocatul trebuie să semneze că este de acord să fie supravegheat prin mijloace specifice, că refuzul de acordare a acestuia să nu fie motivat. De asemenea, trebuie să ofere informații despre familie, cunoștințe, colegi etc., iar certificatul poate fi retras oricând, fără explicații, putând lăsa avocatul pe dinafară în momente cheie ale procesului respectiv.

Așadar, avocații vor trebui să aleagă între a-și putea apăra clienții sau a deveni slugile serviciilor, acționând permanent sub atenta supraveghere a acestora. Și această alegere este însă iluzorie, pentru că un avocat care nu mai este liber, ci depinde de servicii, nu va mai putea să își apere cu adevărat nici clientul.

În consecință, proiectul votat de slugile trădătoare din PSD și PNL este încă un baros aplicat structurii statale a României, afectând direct doi piloni importanți ai acesteia: justiția și securitatea națională și, indirect, independența Statului român, creând mijloace de șantaj sau de manipulare ori compromitere a actului de justiție și a întregului proces democratic din România. Cine ar avea interes pentru aşa ceva?