Cristian Terheș către un eurodeputat de stânga: care e expertiza Gretei Thunberg sau a lui Bill Gates să ne țină prelegeri să adoptăm legi care încalcă drepturile oamenilor, dar care lor le aduc bani?

Contre dure între Cristian Terheș și europarlamentarul Petros Kokkalisa de stânga din Grecia au avut loc în Parlamentul European pe data de 20.04.2023, cu ocazia dezbaterii pe tema raportului Panelului Interguvernamental pe Schimbări Climatice (IPCC).

Reacția europarlamentarului Kokkalis a venit după ce Terheș a susținut că atunci „când IPCC folosește persoane isterice sau răsfățate ca Greta Thunberg, al cărei loc ar fi la școală, nu pe străzi, să promoveze aceste rapoarte, în mod clar avem de a face cu un sistem bazat pe credință și cult, mai degrabă decât cu o organizație bazată pe știință”.

Prezentăm în continuare traducerea în română a dialogului dintre cei doi europarlamentari:

„Terheș: Dragi colegi, când Panelul Interguvernamental pe Schimbări Climatice (IPCC) folosește persoane isterice sau răsfățate ca Greta Thunberg, al cărei loc ar fi la școală, nu pe străzi, să promoveze aceste rapoarte, în mod clar avem de a face cu un sistem bazat pe credință și cult, mai degrabă decât cu o organizație bazată pe știință.

Dioxidul de carbon este un gaz care reprezintă în acest moment 0.041% din întreaga atmosferă.

Contrar acestui mic procent, de decenii se duc campanii pentru a-i face pe oameni să creadă că CO2 produs de om este cauza “schimbărilor climatice”.

Soluțiile propuse pentru a lupta cu schimbările climatice sunt taxe mai mari și mai mult control din partea statului, precum și mai puține drepturi și opțiuni pentru oameni.

“Emisiile [de carbon] trebuie să aibă un preț care să ne schimbe comportamentul.”

Asta e ceea ce Ursula von der Leyen a spus în acest plen în 2019.

În mod clar, obiectivul declarat este de a ne schimba comportamentul prin taxe și prețuri mai mari, în timp ce lupta împotriva schimbării climatice este doar pretextul pentru a o face.

Oamenii merită un viitor mai bun, dar acesta nu poate fi atins prin adoptarea de legi care îi fac mai săraci, în timp ce o mică elită devine mai bogată prin vânzarea, și vânzarea cu forța, către ei de produse și servicii de care n-au nevoie sau nu le vor, dar pretind că salvează planeta.

Mulțumesc!”

În urma acestui discurs, eurodeputatul Kokkalis a cerut clarificări de la eurodeputatul Terheș cu privire la cele ce acesta le-a afirmat cu privire la Greta Thunberg.

„Kokkalis: Aș dori să vă cer să explicați un pic, ce doriți să spuneți, care e legătura dintre Greta Thunberg și IPCC? Credeți că este un om de știință, că e parte a procedurilor științifice de la IPCC?

Și nu voi comenta pe caracterizarea pe care i-ați făcut-o că e o persoană isterică și, de asemenea, cred că a trecut acum de vârsta de a merge la școală. Mulțumesc.”

In replică, eurodeputatul Terheș i-a răspuns:

„Mulțumesc pentru această întrebare și mă bucur că ați întrebat acest lucru, deoarece este surprinzător că atunci când vorbim despre un subiect important ca acesta, cum e schimbarea climatică, în presă, de exemplu, și chiar și în acest plen, persoane ca Greta Thunberg sunt mai citate decât experți pe bune.

Așadar vă întreb ca răspuns: care e expertiza Gretei Thunberg sau a lui Bill Gates, de exemplu, să ne țină prelegeri, să ne forțeze, să ne facă lobby să adoptăm legi care încalcă drepturile oamenilor, dar care lor le aduc bani?

Nu, dumneata să răspunzi exact la ce am întrebat, pentru că dacă aceștia sunt oameni de știință…

Uite, știința se bazează pe fapte nu pe propagandă, iar tot ce am auzit aici este simplă propagandă și nu fapte.

Dumneata trebuie să explici europenilor cum un gaz ce reprezintă 0.041% din atmosferă cauzează toate aceste catastrofe pe care le clamați.”

Replica eurodeputatului Terheș a fost oprită de președintele de ședință pe motiv că a depășit timpul alocat.