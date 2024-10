Președintele Partidului Național Conservator Român (PNCR) și candidat la prezidențiale, Cristian Terheș, condamnă blatul Simion-Ciolacu, care privește nu doar câștigarea alegerilor de către Ciolacu, ci compromiterea mișcării național-conservator-suveraniste.

„Gigi Becali, prietenul lui George Simion, s-a spovedit în direct și confirmă faptul că PSD are o înțelegere ocultă cu Simion pentru a-l duce în turul doi și a-l ajuta, astfel, pe Ciolacu să câștige președinția. Pe Diana Șoșoacă au scos-o din cursa prezidențială prin paiațele lor de la CCR și acum și-au pus tot mecanismul de partid în mișcare pentru a-i aduce voturi de la PSD lui Simion.

Acum se confirmă de ce George Simion a sabotat nu doar unirea forțelor național-conservator-suveraniste din România, dar și propriul partid”, a scris Cristian Terheș pe pagina sa de Facebook, la câteva minute după ce George Becali, candidatul AUR la alegerile parlamentare din acest an, a recunoscut în direct la Realitatea Plus, că fostul deputat PSD Viorel Hrebenciuc l-a sunat pentru a contribui la realizarea blatului Simion-Ciolacu.

Cristian Terheș a arătat, de asemenea, cât de mult rău face trădarea lui George Simion pentru cauza mișcării național-conservator-suveraniste, mai ales în contextul actual:

„Listele locale la AUR au fost înțesate de PSD-iști sub acoperire pe locuri eligibile. Acolo unde nu s-a putut, cei care au câștigat alegerile nu au mai fost validați pentru a-i băga pe următorii de pe listă. E clar că blatul Simion-Ciolacu privește nu doar câștigarea alegerilor de către Ciolacu, ci compromiterea mișcării național-conservator-suveraniste. Frați suveraniști, s-a dovedit acum că adevăratul trădător e George Simion. Ne-a înșelat crezul și este doar o unealtă a acestor guvernanți inepți. Luați aminte și nu vă mai lăsați păcăliți. România are nevoie în Parlament de o forță național-conservator-suveranistă care să apere interesul României, de aceea vă chem alături de mine și Partidul Național Conservator Român (PNCR) pentru a construi această alternativă în mod curat și fără trădători.”

Amintim faptul că George Becali, care candidează la Camera Deputaților din partea AUR, a decarat, marți seara (22 octombrie), la Realitatea Plus, că Viorel Hrebenciuc l-a contactat pentru a-l ajuta pe George Simion să intre în turul doi al alegerilor cu Marcel Ciolacu și, astfel, să-l ajute pe Ciolacu să câștige alegerile prezidențiale.

În decursul zilei de 23 octombrie Viorel Hrebenciuc nu a negat cele spuse de George Becali.