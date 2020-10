Legat de refuzul ministrului Educaţiei la dezbaterile iniţiate de Andrei Şelaru, Selly, cel mai cunoscut vlogger din România, omul de afaceri Cristian Sima îl invită pe tânăr la un debate face to face, scriind următoarele pe pagina sa de facebook

„Tinarul Selly, imbatat de succesul de pe Istagram si Youtube vrea intilniri cu scintei cu ministrul educatiei. Ministrul il refuza. Selly e dornic sa-si reverse enormul surplus de tupeu si aroganta asupra adultilor decidenti si lumea il aplauda. Daca tot vrea intilniri conflictuale il invit la un debate face to face, la orice televiziune, pe zoom, oriunde. Putem discuta orice tema pe care si o doreste. Vrea sa afle la ce ii foloseste teorema lui Pitagora in viata de zi cu zi, ii voi explica eu. La ce foloseste scoala in general. Faptul ca a luat un bacalaureat bazindu se doar pe memorie, fara sa inteleaga nimic din 12 ani de scoala, nu inseamna ca poate da lectii oricui, oricind. Din punct de vedere al audientei, Selly isi doreste orice intilnire, indiferent cum iese din ea, audienta ii va creste. Singurul care risca ceva sunt eu, dar imi asum. Selly, ai curaj? Iti promit ca ma voi folosi doar de armele tale. Sistemul de invatamint e varza si tu stii sa-l reformezi? Demonstreaza-mi!

P.S. Selly poate ar accepta o astfel de intilnire, e inconstienta tineretii, dar oare exista vreo televiziune care ar accepta-o? Si ca sa nu fiu ipocrit, credeti ca ministrul Anisie ar accepta o intilnire cu mine? nu ca as fi eu vreo sperietoare sau vreun geniu al comunicarii, dar umbrele bilei negre din dezbaterea cu Turcescu ma vor urmari …mereu. 🙂”.