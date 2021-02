Victorie în Croația, naționala de fotbal feminin a României câștigă partida cu selecționata Croației, la scorul de 1-0 și încheie preliminariile pe locul trei. Golul victoriei a fost înscris în minutul 53 al partidei, de către Mihaela Ciolacu.

Primul 11:

1. Andreea Părăluță

5. Teodora Meluță

2. Olivia Oprea

6. Maria Ficzay

16. Bianca Sandu

4. Ioana Bortan

8. Ștefania Vătafu

18. Mara Bâtea

10. Mihaela Ciolacu

20. Cristina Carp

9. Laura Rus

,,Acest meci a fost foarte important pentru naționala de fotbal feminin a României și ne-am dorit foarte mult o victorie, dar am vrut să câștigăm și pentru moralul fetelor. Am început cu dreptul cu noul selecționer, practic a fost sfârșitul unei perioade de calificare și una nouă avându-l la debut pe noul selecționer, Cristian Dulca. Meciul a fost unul echilibrat, fiind unul diferit față de cel din București. Am stat foarte bine în teren, mai ales pe partea defensivă. Am avut câteva ocazii de a marca, iar până la urmă a venit și golul Mihaelei Ciolacu, din minutul 53”, a declarat antrenorul secund al naționalei de fotbal a României, Irina Giurgiu, pentru eMaramureș.