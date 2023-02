Cristian Vasc, unul dintre cele mai bune produse ale școlii de fotbal din Maramureș, născut la 8 ianuarie 1969 în Târgu Lăpuș, a discutat despre momentele cruciale ale vieții lui. De la golul marcat împotriva Braziliei în 1995, la scandalurile care l-au ținut pe prima pagină a ziarelor în octombrie 2020.

Așadar, în urmă cu 25 de ani, Vasc era considerat unul dintre cei mai valoroși jucători din Liga 1. Golurile înscrise pentru Universitatea Craiova, FC Național sau FC Brașov, l-au adus rapid la echipa Națională a României.

Performanțele uimitoare în sport au fost umbrite însă de unele acuzații ce i s-au adus. Acuzații despre care a vorbit prima dată public într-un interviu oferit lui Costin Știucan și care au în vedere trimiterea unor poze indecente unei minore de 13 ani.

„Ăsta e adevărul. Îmi recunosc și îmi asum ceea ce am făcut. Nu vreau să mă disculp, însă am fost și puțin naiv. Eu zic și acum că e un șantaj asupra mea. Am căzut în capcană. Pozele le-am trimis, mi le asum, dar ulterior, când cei care vor să mă șantajeze au văzut că nu pot obține nimic de la mine și că nu este faptă penală ceea ce am făcut, au mai făcut o plângere penală mult mai gravă și aceea se judecă și în clipa de față.”

Întrebat de impactul pe care l-a avut acest caz asupra vieții lui, Cristi Vasc spune:

„Mare. Mi-a dat un pic viața peste cap. A trebuit să-mi schimb serviciul, dar tot răul spre bine. Îmi dă mai mult timp pentru copiii pe care îi am la școala de fotbal. Vreau și sper să se termine mai repede. Au trecut doi ani și ceva, nu știu de ce durează atât. Soția mea actuală a fost înțelegătoare, știe ce pot și că nu fac așa ceva… E o situație urâtă, rușinoasă, îmi pare rău de ce am făcut. A fost un moment de slăbiciune pe care mi-l asum. Nu mai am ce să fac…Te rog, hai să trecem de povestea asta.”

Cristi Vasc a dezvăluit și ce se întâmplă în viața lui acum. Spune că tot ce s-a întâmplat i-a dat totul peste cap, însă tot răul a fost spre bine. „Am divorțat acum 11 ani și m-am recăsătorit în 2019. Viața m-a adus înapoi de la Brașov la Târgu Lăpuș. Acum lucrez la Electrica Baia Mare, sucursala Târgu Lăpuș. Supraveghez treburile la o stație electrică, să aibă oamenii curent. Dacă sunt probleme, le rezolv. Lucrez 24 de ore cu 48. În zilele libere mă ocup de școala mea de fotbal”, a declarat jucătorul care rămâne în istoria fotbalului nostru drept primul român marcator contra Braziliei pe pământ brazilian, în septembrie 1995, într-un amical de prestigiu.

A retrăit momentul și s-a bucurat de realizarea celor mai mari visuri.

„Am dat gol din lovitură liberă, am avut și noroc că mingea a fost deviată. Când m-am apucat de fotbal am avut două visuri. Unul a fost să joc un minut în Liga 1 și al doilea era să ajung și eu pe Maracana, cel mai mare stadion din lume. A doua zi după meciul de la Belo Horizonte, am fost în vizită pe Maracana și ne-am făcut poze. Pot să spun că mi-am îndeplinit visurile.” – spune același Cristian Vasc.

Un mare om de fotbal din județ concede: Este important să nu uităm de ce a făcut Cristi pentru fotbal și mai apoi să-l condamnăm pentru greșelile vieții. A fost un mare sportiv și are performanțe remarcabile! Eu pe Cristi îl știu ca mare fotbalist, nu ca violator și asta nu poate să fie schimbat de nimic.

Întregul interviu poate fi parcurs de pe următorul link: https://www.gsp.ro/fotbal/liga-1/acuzat-de-violarea-unei-fetite-de-13-ani-fostul-fotbalist-cristi-vasc-a-vorbit-la-gsp-live-da-i-am-trimis-poze-indecente-e-rusinos-ce-am-facut-dar-nu-am-violat-o-sunt-santajat-688124.html