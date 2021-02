Tot mai mulți liberali se declară nemulțumiți de împărțirea prefecturilor între partidele aflate la guvernare, PNL, USRPLUS și UDMR. Într-un interviu pentru PS News, senatorul liberal Daniel Fenechiu susține că PNL ar fi trebuit să primească Prefectura Bacăului și nu USRPLUS, cum s-a întâmplat, în condițiile în care liberalii au 26 de primari în județ, iar USR doar unul. ”Chestiunea acesta este deranjantă și starea de spirit din PNL Bacău nu e deloc bună. Totuși, USR are primar de Bacău prin voturile liberale. Acum vor și prefectul, în contextul în care PNL nu are absolut nimic?!”, spune Fenechiu, senator PNL de Bacău.

„La Bacău, la alegerile locale, noi am avut un parteneriat politic cu USRPLUS, am mers pe liste comune, atât la nivelul județului, cât și la nivelul principalelor două unități administrative teritoriale, Bacău și Onești. Deși în toate sondajele de opinie, candidații PNL erau cel mai bine plasați, am agreat să scoatem PSD-ul de la guvernarea locală și să cedăm municipiul Bacău. Au avut loc alegerile, candidatul nostru comun a pierdut Consiliul Județean, dar candidatul USR la primărie a câștigat. N-are rost să mă ascund și să spun că Bacăul este un oraș în care pilonul liberal este foarte puternic. PNL ar fi putut să câștige lejer municipiul Bacău dacă ar fi avut un candidat, însă am agreat cu USR-ul că, pentru a câștiga CJ-ul, este foarte bine să facem acest parteneriat.

Ce s-a întâmplat la alegerile locale a fost următorul lucru: din păcate, la nivel de județ nu prea au venit la noi voturi de la USR, cu mici excepții, iar voturile USR nu s-au contabilizat la candidatul nostru de la Consiliul Județean, în schimb, voturile noastre la primărie s-au dus la candidatul USR. S-au terminat alegerile, PNL-ul a pierdut CJ-ul, USR-ul a câștigat primăria, și ne trezim în situația în care PNL Bacău are 26 de primari, preponderent primari de orașe și comune, iar USR un singur primar. În aceste condiții, ideea USR-ului de a insista pentru prefectura județului Bacău este ușor deranjantă pentru masa liberală, și aici mă includ și pe mine, care credeam că, în contextul actual, nu se va pune problema ca USRPLUS să nu susțină un prefect liberal la Bacău.

Primarii sunt cei care lucrează cel mai mult cu prefectul, primarii sunt cei care au cea mai mare nevoie de sprijinul prefectului, de auditul prefectului ș.a.m.d.

USR Bacău știa foarte bine că pentru PNL Bacău este foarte important să aibă prefectul. Cu toate acestea, a fost o prioritate a USR-ului să obțină prefectura Bacău, ignorând în totalitate doleanțele unui partener care a a jucat extrem de corect cu USR Bacău. Chestiunea acesta este deranjantă și starea de spirit din PNL Bacău nu e deloc bună în raport cu această poveste, pentru că totuși, prin voturile liberale, USR-ul are primar de Bacău, și acum vor și prefect în contextul în care PNL nu are absolut nimic?!”, spune liberalul.

Daniel Fenechiu precizează, însă, că această neînțelegere nu va afecta viitorul coaliției de guvernare, pentru că ”PNL este un partid pragmatic, care știe să piardă elegant”.

„După cum ați văzut, și reacția mea este extrem de decentă, mi-am exprimat pur și simplu o nemulțumire și aveam și o anumită formă de indignare, pentru că eu văd lucrurile la modul următor: când vreau să colaborez cu cineva pe termen lung, mă interesează și modul în care se comportă aliatul meu cu mine. Noi am fost obligați de decizia noastră de a alunga de la guvernare PSD să facem o alianță cu USRPLUS. Nu mi-am închipuit niciodată că ne vom trezi într-o situație în care să discutăm lucruri care nu ar trebui să fie discutate. La nivelul Bacăului, USR-ul nu are nicio justificare pentru postul de prefect.

Suntem un partid pragmatic, iar scopul nostru este să guvernăm România, să dezvoltăm România, și am promis românilor acest lucru. Scorul pe care l-am avut la alegerile parlamentare nu ne-a permis să ne facem singuri guvernul, iar acum este un guvern de coaliție. Înțelegem că sunt niște condiții care trebuie partajate politic, dar totuși, există anumite zone în care trebuie să conteze și specificul local, și percepția locală.

Noi, liberalii din Bacău, ne-am fi așteptat la o altă abordare din partea USR-ului, ne-am fi așteptat să nu insiste pe Bacău, mai ales că știau că ne dorim prefectura Bacăului, care era și o formă de reparație, pentru că noi am cam pierdut tot în această alianță. Dacă acest lucru venea de la USR ar fi fost o dovadă cât se poate de firească de parteneriat.

E un fapt care pentru noi are anumite conotații dureroase. Vom fi continuare parteneri loiali, dar sunt cicatrici care se adună și într-o negociere de foarte multe ori contează și bunăvoința, și dorința de a merge mai departe, dorința de a mai ceda ceva când vrei să meargă lucrurile, și acolo se vede calitatea parteneriatului și intenția acestuia. Dacă tot timpul numai negociem și măsurăm metri și procente, așa nu vom face nimic.

Noi, la Bacău, am fost extrem de generoși cu USR-ul și chiar am făcut tot ce a depins de noi ca alianța să meargă. Nemulțumirea este totală când am constatat că ei insistă cu prefectura Bacău, deși ei știau că noi o vrem”, spune liberalul.

De asemenea, Fenechiu susține că în cazul în care evenimentele de acest gen se vor repeta, vor exista și consecințe în ceea ce îi privește pe membrii USRPLUS Bacău.

„Partenerii din USR sunt mai pragmatici decât cred eu că ar trebui să fie într-o alianță în care noi până acum am pierdut totul și le-am oferit tot ce și-au dorit.

Leadership-ul PNL va reuși în cele din urmă să facă ca situația să fie acceptată, însă gustul amar va rămâne și e posibil să existe destul de multe frustrări, pentru că noi nu avem la nivelul județului Bacău nicio autoritate importantă a PNL-ului. Frustrările se vor acumula și, la un moment dat, există posibilitatea să fie mai greu controlabile, cu consecințe de orice gen: privind colaborările în Consiliile Locale, unde avem majorități împreună, cu consecințe privind eventuale colaborări. E posibil ca frustrarea să spună: ”Băi, nu vrem să mai continuăm această chestiune”.

USR este un partener care gândește cam așa: dacă ieri am făcut o alianță politică și noi am avut de câștigat, și mâne facem alta, uităm cum a fost ieri, pentru că ieri a fost trecut, astăzi este prezent, iar în momentul în care sunt două principii, în care tu ești cel care de fiecare dată cedezi și ei uită de fiecare ce-ai făcut pentru ei, chestia asta generează frustrare.

Eu nu spun că matematica nu este bună, dar pe lângă matematică, în politică mai există și negocieri și un lucru foarte important: să ții cont de specificul local și de interesele de colaborare viitoare. Dacă mergi pe teoria că trebuie să iei tot ce poți astăzi, la un moment dat, lucrul ăsta se poate întoarce împotriva ta. Eu mă refer aici strict la abordarea USR Bacău. Din punct ăsta de vedere, partenerul nostru a fost USR Bacău.

Eu chiar am crezut că lucrurile s-au înțeles și o bucată de vreme am crezut că vom avea prefect liberal la Bacău. PNL Bacău merge oricum mai departe. Vom respecta înțelegerile făcute, dar cu siguranță vom fi mult mai prudenți pe viitor în a mai ceda, pentru că dacă se merge pe teoria ”ce-i în mână nu-i minciună” și trecutul se uită foarte repede, atunci o să ne luăm și noi după această schemă de negocieri, că noi chiar n-am știut-o”, a conchis senatorul.

