Corpul de control al Prim-ministrului a sesizat Ministerul Public „in rem” privind accesul în Registrul Electronic Național de Vaccinări. Decizia vine după finalizarea controlului la Ministerul Sănătății, în urma scandalului privind accesarea datelor despre vaccinare de către consilierul onorific al ministrului, Ștefan Voinea. Recent, întrebat despre o eventuală demisie în cazul în care Corpul de control al premierului va constata nereguli, Vlad Voiculescu a declarat că „dacă cineva a făcut ceva greșit trebuie să răspundă pentru asta.”

Într-un comunicat de presă, Corpul de control al premierului anunță că a transmis Ministerului Public o sesizare penală „in rem”, ca urmare a verificărilor preliminare efectuate la Ministerul Sănătății și la celelalte instituții din subordinea sau coordonarea Guvernului care au atribuții legale în privința gestionării platformei naționale privind vaccinarea – Registrul Electronic Național de Vaccinări.

Corpul de control a constatat că în data 07.03.2021, într-un interval de aproximativ 30 de minute, au existat 181 de încercări nereușite de acces la platforma RENV de pe un IP găzduit pe un server privat din Germania. De asemenea, Corpul de control constată că un consilier onorific poate „crea un mecanism de eludare a regimului incompatibilităților și al conflictului de interese”, pentru că nu are atribuții specifice unui funcționar public.

Comunicatul Corpului de Control:

„În urma verificărilor realizate de echipa de control până în prezent au fost identificate următoarele aspecte:

-Accesul în Registrul Electronic Național de Vaccinări (RENV) – modulul de vaccinare se face prin username și parolă, atribuite fiecărei categorii de utilizatori: vaccinatori (centre de vaccinare), Direcții de Sănătate Publică, utilizator Serviciul de Telecomunicații Speciale, utilizator Ministerul Sănătății (MS), utilizator Institutul Național de Sănătate Publică (INSP), utilizator Comitetul Naţional de Coordonare a Activităţilor privind Vaccinarea împotriva COVID-19 (CNCAV), categorie generală Populație, singura condiție de acces fiind utilizarea unui IP (internet protocol) din România.

-În urma solicitărilor repetate ale reprezentanților Ministerului Sănătății, la data de 20.01.2020 INSP a acordat accesul Ministerului Sănătății la RENV pentru o interfață separată, care conține doar date numerice, utilizând contul: monitorizare_minister.

-Ministerul Sănătății a nominalizat patru reprezentanți care au avut acces la datele din RENV, utilizând contul „monitorizare_minister” fără a exista un act administrativ de delegare/încredințare a unor atribuții, de stabilire a responsabilităților și a limitelor de competență sau care să stipuleze perioada de la care au acces la platformă.

-La data de 07.03.2021, într-un interval de aproximativ 30 de minute, au existat 181 de încercări nereușite de acces la platforma RENV utilizând contul „monitorizare_minister” (alocat MS) de pe un IP găzduit pe un server din afara granițelor României (server privat din Germania).

-Regimul juridic insuficient definit și reglementat al consilierului onorific poate crea un mecanism de eludare a regimului incompatibilităților și al conflictului de interese prevăzut de Legea nr. 161/2003, deoarece, prin încredințarea unor atribuții specifice unui funcționar public (în sensul larg al noțiunii), respectiv accesul la date sau informații din cadrul unei/unor instituții publice, consilierului onorific nu îi sunt stabilite și responsabilități în domeniul incompatibilităților și al conflictului de interese.”

După ce premierul a trimis Corpul de control la ministerul Sănătății, Ștefan Voinea declara că nu are o fișa a postului, fiind doar consilier onorific, însă a primit contul și parola de acces de la minister.

Ulterior, acesta explica, într-un mesaj pe Facebook, cum a ajuns să acceseze platforma din afara ministerului.

„Nu am transmis nimănui parola de acces la RENV, am folosit-o eu, doar că fiind weekend și în deplasare cu familia am solicitat accesul ca să pot să lucrez. Da, chiar dacă era weekend. Contul de acces la RENV nu conține informații personale, nume sau CNP-uri, ci numai date statistice de interes public. Am încercat apoi să mă conectez și pentru că eram pe drum am indicat care este adresa de IP fix (VPN) pe care o voi folosi. Acea adresă IP este alocată unui data center din Germania. Deși am anunțat colegilor din Minister noua adresă IP, am încercat conectarea, dar nu am reușit pentru că adresa nu fusese introdusă încă în lista acceptată de Registrul Electronic Național al Vaccinării”, scria Ștefan Voinea.

Ministrul Sănătății a declarat, în urmă cu o lună, că „i-a dat voie” consilierului onorific Ștefan Voinea să accese date din Registrul Național de Vaccinări și susținea că acesta „avea dreptul legal să acceseze date”.

„Evident că i-am dat voie. A fost una dintre atribuțiile sale. Evident că de asta se ocupa. Avea dreptul legal să acceseze datele. Nu vorbim despre date secrete. Nu sunt date clasificate. Ministerul Sănătății a făcut solicitare la INSP. Lucrurile sunt cât se pote de clare. Accesul este al ministerului Sănătății, nu al unei persoane sau alta”, a declarat ministrul Sănătății.

Întrebat dacă va demisiona în cazul în care Corpul de control al premierului va sesiza DIICOT pentru accesarea datelor, Voiculescu a spus: „Dacă cineva a făcut ceva greșit trebuie să răspundă pentru asta.”

Fostul ministru al Sănătății Nelu Tătaru spunea că că un consilier onorific nu poate avea acces la parole care aparţin unui secretar de stat, pentru că un astfel de consilier „are alte atribuţii” şi „nu are o fişă de post”.

De asemenea, Tătaru a mai precizat că după analiza Corpului de control al premierului pe tema publicării datelor despre testări şi vaccinări se va decide dacă ministrul Sănătăţii, Vlad Voiculescu, va fi chemat la audieri în Parlament pe acest subiect.