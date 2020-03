Au fost înregistrate primele 2 decese pe teritoriul României ale unor pacienţi infectaţi cu noul tip de coronavirus.

Şeful Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Hunedoara, colonelul Viorel Demean, a fost depistat pozitiv la testul pentru virusul COVID-19, el fiind internat duminică la Spitalul de Boli Infecţioase din Timişoara, în stare asimptomatică.

El se afla deja în izolare la domiciliu, după ce intrase în contact cu o persoană care fusese testată pozitiv la infecţia cu noul coronavirus.

“Am fost în izolare după ce am intrat în contact cu o persoană confirmată pozitiv. Nu am avut simptome. După primirea rezultatului la testul pentru noul coronavirus, am fost internat la Spitalul de Boli Infecţioase din Timişoara”, a declarat, pentru Agerpres, inspectorul-şef al ISU Hunedoara.

UPDATE 12:55 Bilanț total de bolnavi cu coronavirus în România – 433. Încă un pacient a murit