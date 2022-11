Actiune desfasurata de salvatorii montani ai SPJ Salvamont Maramures in zona Vf Ignis , Maramures.

Un tanar de 15 ani aflat in drumetie cu bicicleta impreuna cu un grup de turisti a cazut suferind un traumatism la nivelul membrului inferior stâng.

In urma apelului venit prin 112 , initiat de unul dintre turisti, salvatorii montani au ajuns cu rapiditate la baiat, i-au acordat primul ajutor si l-au coborât ulterior pana la baza Salvamont Izvoare de unde va fi preluat de parinti, apartinatorii refuzand transportul la UPU.

Actiune incheiata. Salvatorii montani raman in continuare in apropierea bazei Salvamont urmand sa efectueze patrulari preventive in zona unde e un numar semnificativ de turisti iesiti pe munte.