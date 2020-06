Contre dure între primarul și vicele din comuna Moisei. Cei doi își scriu replici hotărâte pe rețelele de socializare după ce vicele i-a făcut urări de ziua de naștere fostei directoare de la Căminul Cultural din localitate. Femeia a decis să demisioneze, dar mulțumirirle pentru munca depusă făcute de vice l-au deranjat foarte tare pe primar. Acesta s-a grăbit să-l contreze pe vice deși nici el nu este străin de anunțurile de genul, chiar el fiind cel care și-a anunțat pe Facebook „succesorul” la funcția de primar.

„ În legătură cu ”anunțul” dat de domnul viceprimar, cu privire la eliberarea postului de Director la Cultură, doresc să fac câteva precizări, punctual:

1) Dacă ați dorit să anunțați cetățenii cu privire la eventualitatea unui loc de muncă oferit de primărie, urât din partea dumneavoastră să profitați de ziua de naștere a unei persoane și, ascunsă sub o ipocrizie tipică, să arătați, din nou, aceeași strategie murdară și lipsită de demnitate, atunci când vine vorba de ”pregătirea terenului” pentru alegerile care urmează. Dacă voiați să urați ”La mulți ani!” doamnei director, puteați alege o altă metodă.

De asemenea, de menționat este faptul că doamna Șofronici nu a fost dată afară, ci din motive personale și-a depus demisia. Cu greu vom găsi pe cineva care s-o înlocuiască cu brio și să dea dovadă de aceeași implicare și dragoste față de folclor și tradiție.

2) Ar trebui să știți că la nivel de comună, nu există Casă de Cultură, ci Cămin Cultural – dacă era Casă de Cultură, n-aveam noi proiectul acesta de aproape 700.000 lei prin care am modernizat complet CĂMINUL CULTURAL (echipamente de sonorizare, foto-video, costume populare, etc)

3) Mă surprinde faptul că vorbiți de ”conducerea primăriei” ca și cum n-ați face parte din ea. Chiar dacă, practic, ați executat sau ați pus în practică niște decizii sau hotărâri ale mele sau ale Consiliului Local, ÎNCĂ vă puteți autointitula ca făcând parte din conducerea primăriei. Fără jenă.

4) Vorbiți de 2 posturi libere la CĂMINUL Cultural (director și ”sonorizare”) – ce-nseamnă, din punctul dumneavoastră de vedere, ”sonorizare”, încât să necesite crearea unui POST? Consiliul Local a hotărât acest lucru? Când, unde? Să vedem hotărârea. Nu mai dezinformați, încă de pe acum.

5) După 12 ani în calitate de viceprimar al comunei noastre, încă nu cunoașteți organigrama instituției și modul de organizare a unui concurs? Știți destul de bine cum funcționează lucrurile, chiar dumneavoastră ocupați de aproape 4 ani un post în această organigramă, în cadrul SPCLEP Moisei, blocat pe perioadă nedeterminată. Deci, ați trecut și dumneavoastră printr-o astfel de experiență și știți foarte bine că orice nouă recrutare este ANUNȚATĂ și PUBLICATĂ în toate mijloacele media și de comunicare cerute de legislația în vigoare (Monitor Oficial, ziar, site primărie, avizier primărie, etc).

Ca încheiere, dragi consăteni, este normal să existe un oarecare scepticism, dar, vă asigur că atunci când va veni momentul, dacă va veni, veți fi anunțați și oricine (care va îndeplini criteriile de participare) se va putea înscrie.”, a scris Toader Ștețcu, primarul comunei Moisei.

Nici vicele nu s-a lăsat mai prejos și a venit cu replica.

„Domnule primar, eu nu am avut nici o intenție rea,dar dacă tot ați adus vorba, atunci sa va explic. Eu nu am specificat motivele pentru care doamna Șofronici nu mai este in funcția de director al CASEI DE CULTURA. Nu am făcut niciodată acest lucru public ,dar dacă tot ați adus vorba, cred ca este momentul sa spun. Din prima clipa când dumneavostra ați propus in Consiliul Local ca aceasta funcție sa fie ocupată de doamna Șofronici eu nu am fost de acord. Nu am pus și nu pun la îndoiala calitatile dumneaei . Eu am propus ca aceasta funcție sa fie ocupată de o persoana care nu are alt serviciu. Stim cu toții ca doamna Șofronici in acel moment ocupa funcția de învățător . Nu era corect ca o persoana sa ocupe mai multe posturi la stat și altii chiar nu au unde sa lucreze. Dar dumneavostra având majoritate in Consiliul Local, ați decis.

Cu privire la CASA DE CULTURA , va atașez o poza mai jos. Eu știu foarte bine cum este trecut in acte,dar am vrut sa folosesc termenul care e trecut pe clădire .

Eu vorbesc de 2 posturi deoarece in ședința de buget din 10 Februarie 2020 dumneavostra ați propus o suma mai mare pentru cheltuieli de personal la CASA DE CULTURA . V-am întrebat personal pentru ce este nevoie de o suma mai mare ,iar răspunsul dumnevostra a fost: ,, pentru angajarea unei persoane cu sonorizarea pentru ca s-au achiziționat multe echipamente de sonorizare “ etc. Eu la acel moment am contestat in scris hotărârea, dar încă nu s-a soluționat . Eu inteleg ca mai uitați ,este normal . Nemaifiind prezent la primărie de 2 luni , trebuia sa-mi multumiți ca eu am venit zi de zi și nu am încercat și eu ,,sa lucrez de acasa” . Dar dumnevostra doar cu gândul la campania electorală preferați sa aruncați cu noroi in mine. Oamenii din comuna ma cunosc și știu ca eu am fost prezent , la datorie , nu de acum ci de mulți ani, chiar dacă nu am fost perfect.

Orice persoana aleasa( demnitar) are dreptul legal sa i se păstreze postul pana la finalizarea mandatului. Doar știți și dumneavoastră ca vi s -a păstrat postul in învățământ . Va rog sa nu mai spuneti despre mine ca nu sunt documentat. Eu sunt foarte atent și implicat la tot ce se intampla in primărie , chiar dacă nu toate deciziile mele sunt luate in seama. Dacă aveți ceva sa îmi reproșați in legătura cu familia Șofronici, puteți sa îmi spuneti fata in fata, nu pe Facebook este locul. Nu am crezut ca de la o scurta postare, se va ajunge atat de departe. Îmi cer scuze dacă am deranjat . O seara buna tuturor!!!!”, a scris Grigore Tomoiagă.