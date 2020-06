Situația din spitalul din Sighet nu e foarte roz după ce 3 cadre medicale au fost infectate cu noul coronavirus. Din cauza acestui motiv, autoritățile s-au mobilizat.

„Datorită faptului că in cadrul Spitalului Municipal Sighet, avem 3 cadre medicale ce sunt infectate cu COVID-19, Consiliul Județean Maramureș a decis să sprijine logistic, dar mai ales financiar testarea INTEGRALA a întregului personal al acestui spital. Începând de ieri, sâmbătă 13 iunie, s-a început recoltarea de probe a celor peste 850 deangajați, si de mâine aceste probe se vor duce la laboratorul din Baia Mare, cel din orașul nostru mai are nevoie de încă 2-3 săptămâni până la punerea în funcțiune. Această măsura va duce la prevenirea răspândirii acestui virus in zona acestui spital. Valoarea acestei acțiuni depășește 170.000, sumă ce va fi pusă la dispoziție de către Consiliu Județean. Mulțumim C. J. Maramureș și mai ales lui Gabriel-Valer Zetea pentru inițiativă și implicare” – anunță Horia Scubli, primarul din Sighetu Maramației, pe o rețea de socializare.