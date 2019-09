În cadrul ultimei ședinte a Consiliului Județean Maramureș, desfășurată în 29 august, la Mireșu Mare, aleșii județeni au votat pentru aprobarea participării Județului Maramureș la realizarea în comun cu Inspectoratul Școlar Județean a evenimentului ”Centenar Colegiul Național Gheorghe Șincai Baia Mare”, alocând suma de 100.000 de lei din fondul de rezervă. Totodată, a fost încheiat și un Acord de cooperare între Județul Maramureș prin Consiliul Județean și Inspectoratul Școlar Județean.

Prin adresa transmisă instituției județene la începutul lunii iunie 2019 de către conducerea ISJ Maramureș, respectiv de către Leonard Mardar, directorul Colegiul Național ”Gheorghe Șincai” Baia Mare, se specifică faptul că, în anul 2019 se împlinește un veac de la înființarea acestui colegiu etalon pentru întregul județ. Evenimentele propuse să se desfășoare în intervalul 14 – 19 octombrie 2019 cuprind, pe lângă festivitatea de deschidere, o serie de conferințe, concursuri de matematică, limba și literature română, concursuri sportive, de informatică, de scurt metraj, de științe. Vor avea loc și expoziții de carte veche, de fotografie veche din istoria colegiului, de machete de fizică, lansări de reviste, publicații, broșuri, volume, realizarea monografiei liceului, sesiuni de comunicări științifice, simpozioane, ateliere de robotică, de creație de produse caligrafice în limba chineză, de produse ceramice, spectacole, workshopuri și multe alte activități.

”Educația poate fi considerată unul dintre procesele cheie ale societății, dat fiind că are impact asupra vieții cetățenilor. Colegiul Național Gheorghe Șincai este numele pe care-l rostesc cu mândrie zeci de mii de absolvenți din ultima sută de ani, iar de-a lungul timpului, numele a devenit sinonim al performanței prin corpul profesoral și absolvenții șincaiști. Din dorința de a promova bunele relații existente între Consiliul Județean Maramureș și Inspectoratul Școlar Județean, dar și pentru a ne arăta aprecierea față de profesionalismul cu care se desfășoară actul educațional în una din instituțiile de elită ale județului, am propus participarea instituției județene la realizarea evenimentului Centenar Colegiul Național Gheorghe Șincai, acțiune care are ca scop cinstirea etalonului excelenței în învățământul maramureșean românesc”, a declarat președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea.

Deși proiectul de hotărâre a iscat unele discuții în tabăra consilierilor liberali legate de faptul că principalul finanțator ar trebui să fie Primăria Baia Mare, șeful administrației județene a subliniat, încă o dată, faptul că instituția pe care o conduce va sprijini cu toate mijloacele acțiunile prin care se prezintă excelența în educație, reamintind faptul că administrația județeană a fost și va rămâne, pe mai departe, alături de actul educațional din Maramureș. Proiectul de hotărâre a fost adoptat de consilierii județeni prezenți la Mireșu Mare, suma finanțată fiind de 100.000 de lei, bani care vor fi alocați din fondul de rezervă.