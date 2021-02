Presiuni din partea mediei băimărene asupra conducerii Spitalului Județean. Se pare că interesele acestor presiuni sunt pentru înlocuirea directorului! Atâta timp cât în Spitalul TBC sunt delegate cadre medicale și asistente de la Spitalul Județean, întrucât Spitalul TBC nu dispune de personal suficient, oare cum își permit să-i ia la întrebări!? Poate ar trebui să se uite prima dată la ei în ogradă și să își facă meseria!

Managerul Spitalului Județean de Urgență ”Dr. Constantin Opriș” Baia Mare, dr. Vasile Pop, și managerul medical al unității, dr. Vasile Bonaț, reacționează în urma unei știri publicate în care mai mulți medici de la Spitalul TBC Baia Mare Suport COVID, au reacționat și ne-au oferit opinia unității medicale.

„Spitalul Județean de Urgență Baia Mare nu este spital COVID nu este nici măcar Spital Suport Covid. Cu toate acestea, la solicitarea Direcției de Sănătate Publică Maramureș și cu aprobarea Consiliului Județean Maramureș, am deschis 60 de paturi pentru bolnavii suspecți COVID-19, precum și 19 paturi în terapie intensivă pentru bolnavi COVID-19. Deci noi avem 79 de paturi pentru bolnavii COVID-19, în timp ce spitalul TBC Spital Covid are 90 de paturi.

Noi am delegat până acum de la Spitalul Județean de Urgență Baia Mare, 32 de persoane: 14 medici, 15 asistenți și 2 brancardieri. Cheltuiala noastră s-a ridicat la 359.921 lei.

Spitalul nostru are un singur medic pneumolog. Și pe acesta l-am transferat din Policlinică în spitalul nostru pentru bolnavii noștri confirmați Covid. Nu avem medic infecționist. Suntem în tratative cu un coleg pentru a veni la noi cu jumătate de normă. Nu am putut să delegăm la Spitalul TBC medic neurolog sau cardiolog dintr-un motiv simplu: nu avem suficienți medici. Am informat DSP Maramureș că nu dispunem de suficienți medici nici pentru a asigura gărzile la UPU sau ATI în Spitalul Județean.

Nu este rea voință, nu este lipsă de interes din partea noastră, a Spitalului Județean. Vă dau un singur exemplu: 900 bolnavi COVID confirmați am tratat în Spitalul Județean în anul 2020. De fiecare dată am comunicat cu Spitalul TBC să ne spună când au nevoie de medici de specialitate pentru ca un coleg de-al nostru să meargă în consult la dânșii. Nu îl putem delega permanent acolo pentru că nu avem suficiente cadre medicale. Lumea trebuie să fie informată și trebuie să știe că noi niciodată nu ne-am eschivat din a ne ajuta colegii.

Din punctul nostru de vedere articolul la care facem referire este unul tendențios și rău intenționat.

Trebuie să mai spunem și faptul că Spitalul Județean, la solicitarea DSP Maramureș, are 3 puncte de vaccinare. Pentru acestea am alocat 12 medici, asistenți medicale, registratori medicali și infirmier” au declarat managerul Spitalului Județean, dr. Vasile Pop și directorul medical al unității, dr. Vasile Bonaț.

