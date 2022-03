În acest an, Spitalul Județean de Urgență „Dr. Constantin Opriș” din Baia Mare a împlinit o jumătate de secol în slujba maramureșenilor, un eveniment de suflet, care, înainte de a fi unul despre istorie, clădiri și proiecte, este unul despre viață și, mai ales despre Oameni.

Cei 50 de ani de activitatea ai spitalului sunt formați, ca un puzzle, din zeci de mii de istorii și povești de viață, din momente frumoase sau momente de cumpănă, momente intense și unice, din care fiecare am învățat să prețuim mai mult ceea ce contează cu adevărat: sănătatea, viața și timpul.

De aceea, acum, în acest an special, reprezentanţii spitalului îşi doresc o altfel de istorie ilustrată a unităţii spitaliceşti, formată din instantaneele voastre, ale maramureșenilor care de o jumătate de secol treceți pragul spitalului ca și pacienți sau aparținători.

Dacă aveți fotografii cu clădirea spitalului, cu un moment important din viața voastră desfășurat aici (cum ar fi o naștere, o externare etc.) sau fotografii cu personalul medical care v-a ajutat să vă recăpătați sănătatea, vă rugăm să le postați ca și comentarii la acest concurs până în 10 aprilie 2022 și să transmiteți prietenilor voștri virtuali să vă dea un ”like”.

Dintre fotografiile postate de voi, vom alege în 15 aprilie, 50 de fotografii care au primit cele mai multe like-uri, iar cei care le-au înscris în concurs vor primi un set complet și gratuit de analize, pe care îl pot efectua pe tot parcursul anului 2022.