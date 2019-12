Sâmbătă, 14 decembrie 2019, de la ora 17,00, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, împreună cu Preasfinţitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu-Vicar, Permanenţa Eparhială, truditorii Centrului Eparhial, au fost prezenţi la Concertul solemn de colinde „Noapte de vis”, ediţia a XVI-a, desfăşurat la Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare, în organizarea Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureşului şi Sătmarului şi Catedrala Episcopală „Sfânta Treime”, prezentator al concertului Arhid. Vlad Verdeş, inspector pentru catehizarea tineretului din Episcopia Maramureşului şi Sătmarului.

Au evoluat în faţa credincioşilor băimăreni, care au umplut până la refuz

Catedrala Episcopală „Sfânta Treime”, Corul „Doxologia” al Catedralei gazdă, dirijat de Prof. Dr. Cosmin Lauran, Corul Arhanghelii al preoţilor din Episcopia Maramureşului şi Sătmarului, dirijat de Pr. Prof. Dr. Petrică Aurelian Covaciu, Corul „Angelli” al Seminarului Teologic Liceal Ortodox „Sfântul Iosif Mărturisitorul” din Baia Mare, dirijat de Pr. Prof. Dr. Andrei Baboşan şi elevii Gelu Hotea şi Teodor Malanca, Corul „Sfântul Ioan Damaschinul” al Domeniului Teologie Ortodoxă „Justinian Arhiepiscopul” al Facultăţii de Litere din Baia Mare, Centrul Universitar „Nord”, dirijat de Pr. Lect. Univ. Dr. Teofil Stan.

Credincioşii spectatori au audiat nu mai puţin de 23 de colinde, cele mai frumoase din repertoriul coral românesc şi internaţional (Feliz Navidad), fiind răsplătiţi cu aplauze îndelungate.

O notă aparte pentru soliştii corurilor, voci excepţionale, lucrate, care au încântat auditoriul: mezzosoprana Lăcrimioara Rostaş, solistă a Operei Române din Cluj-Napoca, băimăreancă, fostă componentă a Corului „Doxologia”, Pr. Ioan Socolan, protopopul de Satu Mare, Pr. Iulian Scripciuc, Pr. Bogdan Miclăuş, care slujesc în parohii din Episcopie, elevii Paula Coteţ, Marcela Latiş, Ştefania Marc, Teodor Malanca, Gabriel Pop, Gelu Hotea, Ionuc Vântu, Julieta Pop, elevi la Seminarul Teologic băimărean sau la Liceul de Arte din Baia Mare.

Cuvinte de mulţumire şi apreciere pentru preoţii şi profesorii dirijori, care au reuşit să realizeze un concert de înaltă ţinută intepretativă, un concert rarisim, cum numai o dată pe an se petrece în Baia Mare, în perioada din Postul Naşterii Mântuitorului, premergătoare marii sărbători a Întrupării Mântuitorului. Şi au mai reuşit ceva dirijorii: să ţină vie pasiunea pentru cântul coral, cânt care în Maramureş şi Sătmar a cunoscut o dezvoltare deosebită de-a lungul anilor, unde sunt spectatori pregătiţi pentru a audia astfel de interpretări. Poate şi de aceea, Corala „Armonia” a Episcopiei Tomisului, de renume mondial, este aşteptată cu atâta bucurie în mănăstirile şi bisericile din Baia Mare, în sălile de spectacole din oraşe, în care an de an concertează la cerere.

„Concertul solemn de Crăciun, oferit de Catedrala noastră Episcopală şi de Sfânta noastră Episcopie, a ajuns la a XVI-a ediţie, a spus Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin. Acest concert este de o frumuseţe rară şi este un concert complex, deoarece evoluează atât Corala „Doxologia” a Catedralei Episcopale „Sfânta Treime”, cât şi Corul „Ioan Damaschinul” al Departamentului de Teologie „Justinian Arhiepiscopul” şi Corala „Angelli” a Seminarului „Sfântul Iosif Mărturisitorul” şi, în mod excepţional şi de fiecare dată, vin preoţii din Episcopia Maramureşului şi Sătmarului, constituţi în Corala Preoţească „Arhanghelii”. Catedrala a fost arhiplină. Ne bucurăm de calitatea ascultătorilor, precum şi de valoarea colindului interpretat de cele patru coruri de o frumuseţe unică. Tinerii seminarişti şi Corala „Doxologia” a Catedralei au fost îmbrăcaţi în straie tradiţionale, deoarece suntem în Anul Omagial al satului românesc. În acest spaţiu cu aspect de Peşteră a Betleemului, în colind sfânt şi bun, străbun, şi în straie tradiţionale colindul parcă are o valoare veşnică, nemuritoare. Îi mulţumim Bunului Dumnezeu că ne-a ajutat şi în acest an să organizăm Concertul solemn şi îi felicităm, pe de o parte pe conducătorii şcolilor teologice, pe de altă parte pe dirijori, pe componenţii celor patru coruri şi mulţumim părinţilor Catedralei Episcopale „Sfânta Treime”, pentru că găzduiesc şi se ostenesc şi oferă, la final, colindătorilor câte un colac şi un pahar de vin pentru ca să nu se întoarcă acasă fără darul îndătinat de sărbători după ce ne-au colindat. Cu acest colind solemn de Crăciun, spunem tuturor sărbători fericite şi le dorim multă pace, lumină şi linişte în aceste sfinte sărbători creştine de iarnă”.