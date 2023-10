Jocurile descentralizate P2E bazate pe tehnologia blockchain – distracție cu câștiguri integrate!

Tehnologia blockchain (pe care se bazează criptomonedele) a deschis noi perspective și pe piața de gaming. Blockchain se referă la un registru care este partajat, cu existență continuă, ce permite înregistrarea tranzacțiilor și urmărirea activelor într-o rețea de tip business. Activele pot fi tangibile (cash, imobile, terenuri, automobile, etc) sau intangibile (drepturi intelectuale, drepturi de autor, brevete, etc).

Această tehnologie a permis lansarea criptomonedelor, precum și a platformelor de jocuri de noroc precum Mr Bet la care se plătește cu bani digitali. Astăzi, blockchain stă la baza Metaverse-ului, un univers virtual de tip descentralizat (care este guvernat de către utilizatori). Multe dintre jocurile descentralizate permit obținerea de câștiguri (P2E – joacă pentru a câștiga), câștigurile generate în mediul digital putând fi folosite chiar și în lumea reală.

Metaverse-ul – universul virtual în care utilizatorii dețin puterea!

Mediul digital, așa cum îl știm în acest moment, a ajuns la varianta Web 2.0., însă Metaverse-ul va duce internetul la un alt nivel – Web 3.0. Iar acest lucru înseamnă trecerea de la un sistem centralizat, în care utilizatorii participă și interacționează, dar încă nu au puterea de decizie la un sistem descentralizat, în care aceștia beneficiază de puterea deciziei.

Astfel, Metaverse-ul le oferă utilizatorilor dreptul de a participa la guvernarea lumilor virtuale din care fac parte. Utilizatorii, în funcție de lumile din care fac parte (The Sandbox, Decentraland, etc), în baza tokenilor de guvernare, vor avea dreptul de a decide, prin vot, ce se va întâmpla în lumea din care fac parte.

Tokenii de guvernare pot fi cumpărați sau pot fi câștigați, iar acest lucru se poate întâmplă chiar și într-un joc. Cu cât este mai ridicat numărul tokenilor de guvernare deținuți de un utilizator, cu atât mai mare este puterea votului acestuia. În cazul unui joc, utilizatorii pot decide modul în care va evolua acesta, aceștia pot veni cu propuneri care vor fi votate și pot ține la depărtare “trolii” care sunt prezenți în mare parte din jocurile populare.

Ce este jocul descentralizat și cum funcționează?

Jocurile de tip descentralizat sunt acele jocuri care funcționează (total sau parțial) pe baza tehnologiei blockchain. Primul joc descentralizat bazat pe blockchain a fost lansat în 2017 de către studioul Dopper Labs pentru compania Axiom Zen și era destinat utilizatorilor criptomonedei Ethereum.

Aceste jocuri folosesc NFT-uri (jetoane sau tokeni nefungibili), care sunt niște unități digitale (metadate) ce reprezintă un obiect unic. Datorită caracteristicilor sale, NFT-urile nu pot fi înlocuite cu alte obiecte, păstrându-și singularitatea în mod permanent. NFT-urile sunt utilizate pentru a crea diverse părți dintr-un joc (skinuri, reguli, personaje, arme, etc).

Dat fiind faptul că NFT-urile sunt unice, acestea aduc plus-valoare jocului respectiv, iar unul dintre avantajele oferite jucătorilor este că pot tranzacționa aceste NFT-uri în schimbul criptomonedelor. Jucătorii pot crea NFT-uri, le pot colecționa, le pot câștiga în urma unor concursuri, le pot schimba, le pot licita sau le pot cumpăra.

Pentru că tehnologia blockchain este impenetrabilă din punct de vedere al securității, dar oferă și transparență maximă, modificarea informațiilor stocate în rețeaua de computere este imposibilă, pentru că înregistrările trebuie să fie aceleași în toată rețeaua. Un alt avantaj al tehnologiei blockchain în raport cu sistemele de joc de tip centralizat este dat de posibilitatea de utilizare a câștigurilor obținute într-un joc în alte jocuri.

În timp ce sistemul jocurilor centralizate permite utilizarea câștigurilor doar în jocul respectiv, în cazul jocurilor descentralizate, acestea pot fi transferate de către jucător în alte jocuri pe care le joacă sau le poate vinde în schimbul criptomonedelor. Mai mult decât atât, jocurile descentralizate permit obținerea de criptomonede atunci când joci (P2E), un avantaj care nu este posibil în jocurile centralizate.

Care sunt cele mai populare jocuri descentralizate?

Din 2017, atunci când a fost lansat primul joc de tip descentralizat, CryptoKitties și până astăzi, categoria jocurilor descentralizate, cu criptomonede, a crescut proporțional cu interesul jucătorilor. De aceea, lista celor mai interesante jocuri descentralizate ne propune câteva titluri foarte interesante:

Axie Infinity – volumul activelor în baza contractelor inteligente dapp – 101.72 milioane de dolari, 238.000 de jucători activi zilnic și cu o valoare a veniturilor generate în baza contractelor inteligente dapp de 1.39 milioane de dolari;

The Sandbox – volumul activelor în baza contractelor inteligente dapp – 769.58 milioane de dolari și cu o valoare a veniturilor generate în baza contractelor inteligente dapp de 203. 180 de dolari;

Planet IX – volumul activelor în baza contractelor inteligente dapp – 88.27 milioane de dolari, 68.500 de jucători activi zilnic și cu o valoare a veniturilor generate în baza contractelor inteligente dapp de 33.000 de dolari;

DeFi Kingdoms – volumul activelor în baza contractelor inteligente dapp – 78.39 milioane de dolari, 48.300 de jucători activi zilnic și cu o valoare a veniturilor generate în baza contractelor inteligente dapp de 257.780 de dolari;

Era7: Game of Truth – volumul activelor în baza contractelor inteligente dapp – 47.13 milioane de dolari, 19.920 de jucători activi zilnic și cu o valoare a veniturilor generate în baza contractelor inteligente dapp de 25.890 de dolari.

Jocurile descentralizate deschid noi perspective jucătorilor moderni, atât din punct de vedere al distracției, cât și al câștigurilor, precum și al participării la evoluția unui joc. Grație posibilității folosirii câștigurilor obținute într-un joc și la alte jocuri din Metaverse, utilizatorii se vor bucura de o experiență inegalabilă în universul digital.