Marinela Voivozeanu, purtătoare de cuvânt Consiliului Județean Călărași și șefa femeilor social democrate din județ, urmează să fie numită în Consiliul de Administrație al Șantierului Naval 2 Mai S.A, cunoscut sub numele de Damen Mangalia.

Iată că ies la iveală noi detalii din… CV-ul ținut la secret de către viitoarea șefă a companiei de stat. Se pare că femeia a absolvit, nu foarte de mult, Facultatea de Management, Inginerie Economică în Agricultură și Dezvoltare Rurală, filiala Călărași.

Surpriza, însă abia acum urmează: în urmă cu vreo 8 ani, a lucrat la un salon de înfrumusețare, de unde a fost concediată pentru că ar fi râvnit la banii clientelor, scrie Replica de Constanța.

Până să fie angajată la Consiliul Județean Călărași, în decembrie 2017, Marinela Voivozeanu a lucrat la un salon de masaj din Călărași, la recepție. Salonul aparține unei membre a PNL deși, la acea vreme, aceasta din urmă nu avea prea mult contact cu politica. A fost dată afară după ce ar fi fost prinsă furând, după cum a declarat chiar fosta ei șefă pentru RC.

„Eu nu prea stăteam la salon… M-au sunat clientele și mi-au spus. Când am aflat, i-am cerut explicații, dar nu a mai venit la salon, invocând anumite motive. Am concediat-o”, a declarat fosta șefă a Marinelei Voivozeanu.

În doar câteva luni, Marinela Voivozeanu a fost propulsată pe trei funcții sus puse… alții reușesc această performanță după mulți ani de muncă, experiență și studii. Din purtător de cuvânt al Consiliului Județean Călărași a ajuns șefa Organizației Femeilor Social democrate, funcție pentru care a candidat încurajată și susținută fiind de șeful ei Vasile Iliuță, președintele PSD și șeful CJ Călărași.

Aflată în grațiile președintelui și neavând în spate un CV stufos, Voivozeanu a luat decizia de a se înscrie la Management, Inginerie Economică în Agricultură și Dezvoltare Rurală, filiala Călărași, facultate pe care a și absolvit-o, nu foarte demult. Cei care trec printr-un astfel de proces educațional obțin o diplomă conform căreia aceștia sunt licențiați ca ingineri-diplomați.

Cu diploma la pachet, Voivozeanu este numită, în decembrie 2022, managerul Bibliotecii Județene Călărași, decizie care a surprins pe toată lumea, având în vedere experiența zero a noului manager.

Acum, este pe punctul de a ajunge în conducerea Șantierului 2 Mai, fiind propusă de ministrul Economiei, Florin Spătaru.