Echipa PNL Maramureș este puternică, performantă și rămâne unită, din dorința de a continua proiectele de dezvoltare asumate în fața maramureșenilor. Aceasta este concluzia ședințelor Biroului Politic Județean și al Comitetului Director Județean al PNL Maramureș la care a participat inclusiv președintele PNL, Nicolae Ciucă și prim-vicepreședintele Dan Motreanu, care au fost prezenți vineri, 9 august, în Baia Mare.

Președinții de organizații, primarii și viceprimarii, dar și alți lideri liberali din teritoriu, au decis direcțiile strategice pentru viitorul organizației județene și al Maramureșului, inclusiv pentru alegerile parlamentare și prezidențiale. Alături de prim-vicepreședinții Felician Ciceu, primarul comunei Dumbrăvița și Doru Lazăr, vicepreședintele Consiliului Județean Maramureș, vicepreședinții: senatorul Cristian Niculescu Țâgârlaș; deputatul Călin Bota; Gabriel Bogdan Ștețco, administratorul public al județului și Florin Andreicuț, decanul Baroului Maramureș, liderul organizației județene, Ionel Bogdan a susținut o informare de presă.

Ionel Bogdan, președintele PNL Maramureș: „Rămânem dedicați dezvoltării comunităților locale, realizării proiectelor la care am muncit, atât în calitate de președinte al Consiliului Județean, cât și alături de parlamentari și conducerea PNL. Sunt convins că putem găsi soluții pentru a atinge aceste obiective. Echipa noastră a muncit în ultimii patru ani pentru dezvoltarea Maramureșului prin atragerea de fonduri europene și asigurarea unei vieți mai bune pentru fiecare maramureșean. Asta ne motivează să continuăm în aceeași formulă și avem încredere că vom avea succes la alegerile viitoare”.

Cristian Niculescu Țâgârlaș, senator/vicepreședinte PNL Maramureș: „Precampania deja a început și trebuie să revenim în Baia Mare, Sighet, Maramureș, cu mesaje puternice care să ne susțină candidaturile pentru alegerile parlamentare și prezidențiale. În calitate de parlamentar, consider că avem o echipă performantă în Parlamentul României, un bagaj solid de proiecte și inițiative benefice pentru maramureșeni și pentru România. Echipa a rămas unită, acesta este mesajul pe care îl transmitem.”

Încrederea maramureșenilor în PNL înseamnă astăzi un număr record de 32 de primari liberali

Ionel Bogdan, președintele PNL Maramureș: „Le mulțumesc colegilor mei și maramureșenilor care au avut și continuă să aibă încredere în echipa PNL. Am analizat rezultatele alegerilor locale în detaliu și am învățat din greșeli. Am stabilit direcțiile strategice pentru viitorul organizației județene și al Maramureșului în cadrul ședințelor Biroului Politic Județean și al Comitetului Director Județean, unde au participat toți președinții de organizații, primarii și viceprimarii, dar și alți lideri liberali din teritoriu. Avem 32 de primari în urma alegerilor locale din 9 iunie. Este cel mai mare număr de primari liberali pe care PNL l-a avut vreodată în Maramureș, cu nouă mai mult decât în mandatul precedent. Au întreaga noastră susținere, împreună vom lua deciziile pentru viitorul PNL și al Maramureșului!”

Felician Ciceu, primar Dumbrăvița/prim-vicepreședinte PNL Maramureș: „Mulțumim tuturor maramureșenilor care și-au acordat votul candidaților Partidului Național Liberal. Avem o echipă de 32 de primari, am câștigat 9 primari noi în unitățile administrativ-teritoriale. PNL Maramureș este o echipă cu oameni destoinici, mai ales în zona metropolitană, de jur împrejurul Băii Mari, unde avem o echipă liberală la conducerea administrațiilor publice locale.”

Gabriel Bogdan Ștețco, administratorul public al județului/vicepreședinte PNL Maramureș: „Dragi maramureșeni, vă mulțumesc pentru susținerea dumneavoastră. Chiar dacă nu am obținut toate victoriile dorite, am avut parte de o susținere masivă din partea maramureșenilor. Vă asigur că, în echipa Partidului Național Liberal, vrem să facem în continuare lucruri bune pentru Maramureș, din perspectiva locurilor de muncă, dezvoltării și oportunităților. Ne dorim ca toate lucrurile începute să fie duse mai departe.”

PNL Maramureș este deschis la dialog cu partidele politice, dar nu acceptă compromisuri

Liberalii au desemnat o echipă de negociere pentru a purta discuții cu celelalte partide privind majoritățile în Consiliul Județean și în Consiliile locale și transmit un mesaj clar tuturor reprezentanților partidelor, în special PSD Maramureș.

Ionel Bogdan, președintele PNL Maramureș: „Noi suntem un partid care se apleacă spre politicile publice, spre dezvoltarea Maramureșului și a României, nu alergăm după funcții. PSD Maramureș a obținut victoria la alegerile locale și are nevoie de o majoritate stabilă. Alegerile au trecut, iar noi avem un portofoliu generos de proiecte la nivelul Maramureșului. Dacă vor să fie sprijiniți în dezvoltarea acestora, le recomand să termine cu mesajele ieftine pe care le transmit public și să pună interesul maramureșenilor pe primul loc!”.

USR Maramureș se aliază cu PSD, după ce a acuzat PNL Maramureș de înțelegeri în campanie

Ionel Bogdan, președintele PNL Maramureș: „Am avut întâlniri săptămâna trecută cu reprezentanții USR Maramureș. Am înțeles că au discuții și cu PSD, cu care doresc să intre în majoritate. Ca o ironie a sorții, în campania electorală, m-au atacat pe mine acuzându-mă că aș fi în alianță cu PSD. Puteți trage dumneavoastră concluziile!”.

