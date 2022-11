În urma evenimentelor neplăcute petrecute atât în Baia Mare cât și în țară, dorim să solidarizăm cu toate brigăzile și peluzele a căror membri au fost supuși unor abuzuri în timpul accesului pe stadion și în unele cazuri chiar în timpul desfășurării meciurilor. Nu suntem străini de aceste practici a acelor indivizi care încearcă prin diferite acțiuni abuzive să destabilize grupurile de suporteri cu scopul îndepărtării acestora de pe stadioane sau săli de sport. Din păcate pentru dumneavoastră, dorim să vă informăm că în timpul meciurilor nu veți avea probabil mult doritele pauze de cafea, ci veți fi nevoiți să veniți la ”muncă” în continuare, dar vă aducem la cunoștință faptul că la fel ca ceilalți suporteri din țară, nici noi nu ne vom supune acestor abuzuri și nu vom ”juca precum cântă” domniile voastre.

Nu ni se pare normal ca meci de meci să fim tratați ca niște infractori recidiviști, sau să vă comportați ca și cum fiecare meci ar fi cu grad de risc maxim. Știm că doriți să ne creați o imagine proastă, ca lumea să ne vadă în felul în care doriți voi, ca niște infractori, bețivi, drogați, și știm că este frustrant faptul că atragem oameni lângă noi, dovedind astfel contrariul prejudecăților voastre, iar astfel se ajunge la marea căutare a nodului în papură și încercați să găsiți orice motiv, uneori chiar sa inventați motive pentru a ne îngreuna accesul în stadion și a ne lua dreptul de a ne susține echipa.

Da, căutați nod în papură, deoarece încă încercăm să ne dăm seama de ce o umbrelă pliabilă voi o considerați obiect contondent (poate v-au lovit părinții cu ea când erați și voi copii), mai ales când aceasta e folosită de un copil pentru a se proteja de ploaie. Suntem convinși și de faptul că nici adulții cărora le-ați confiscat umbrelele nu voiau să bată arbitrul cu ele.

Dacă tot nu se poate opri acest obicei al forțelor de ordine de a reține tot ce se poate, dorim să aducem la cunoștință clubului că au obligația, conform legii 4/2008, art. 10, alin. 1, lit. X ”să asigure un loc special amenajat pentru depozitarea obiectelor reţinute, în urma efectuării controlului corporal preventiv şi al bagajelor, în vederea restituirii acestora după terminarea jocului.”. Așa că, domnilor gardieni, nu e normal să ne spuneți ”agață umbrela de gard”, ”lasă bricheta/sticla de apă pe jos”, deoarece acestea nu sunt locuri special amenajate pentru depozitare. Pe lângă asta, dacă tu, domnule gardian, ai dreptul să te sprijini pe umbrelă în interiorul stadionului, atunci avem și noi, doar legea-i lege pentru toți, nu? După gândirea dumneavoastră nu e așa, dat fiind răspunsul pe care l-am primit când am întrebat chiar pe stadion de ce ei pot și noi nu, adică ”dacă nu vă convine, plecați”, iar după părăsirea stadionului (am plecat deoarece nu am dorit nici noi, nici unii spectatori de la tribuna oficială să ne lăsăm obiectele personale aruncate într-o grămadă) să ne spuneți ”să nu vă mai prindem pe aici”. Ne scuzați, dar dați dovadă de nici 2 clase, și nu credem că puteți gestiona un stadion, astfel încât să ne interziceți desfășurarea activităților pe care le avem acolo.

Tot ce vrem e să fim respectați, atât de firma de pază cât și de jandarmerie, jandarmi care mereu sunt prezenți în incinta stadionului și mereu privesc amenințător spre noi, ca și cum abia ar aștepta să greșim cu ceva. Să știți și voi domnilor că în conformitate cu legea 4/2008, art.3, alin.1: ”Menţinerea ordinii publice pe traseele de deplasare către bazele sportive, în localităţi sau în afara acestora, până la limita exterioară zonei apropiate, se realizează în mod nemijlocit de către organele de poliţie competente teritorial.” art.4, alin.1: ”Asigurarea ordinii publice în zona apropiată şi imediată a bazelor sportive şi în alte locuri destinate desfăşurării competiţiilor şi jocurilor sportive cu grad de risc se realizează în mod nemijlocit de către structurile de jandarmi competente teritorial.”. Prin urmare, nu prea aveți de lucru în incinta stadionului, decât dacă apar manifestări violente sau e solicitată prezența domniilor voastre, sau dacă există grad de risc, și nu credem că fiecare meci al Minerului sau al Minaurului este cu grad de risc. Dacă doriți să vizionați partida, puteți să vă luați o zi liberă de la serviciu, un bilet, și totul va fi în regulă.

Mereu am oferit respect și de aceea ne permitem să cerem reciprocitate. Cerem clubului Minaur să rezolve prin orice mijloace consideră această problemă. Până ce totul va fi așa cum e normal să fie, ne vom continua protestul și nu vom mai fi prezenți în mod organizat la meciurile echipelor clubului Minaur. Nu luați acest protest ca pe o modalitate ușoară de a scăpa de noi. Nu se va întâmpla asta deoarece jucătorii au nevoie de prezența noastră, iar dacă este cazul vom reveni organizat și ne vom cere drepturile la stadion/sala sporturilor.

Suntem alături de toți suporterii din țară, indiferent de echipa pe care o iubesc, care luptă împotriva nedreptăților făcute asupra noastră, a celor care dăm culoare sportului!

LIBERTATE PENTRU SUPORTERI!