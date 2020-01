Locuitorii localităţii Schela plătesc impozite uriaşe, de cinci ori mai mari faţă anul trecut.

S-a ajuns aici, după ce consilierii au refuzat să voteze indexarea impozitelor doar cu rata inflației, iar taxele au crescut cu valorile maxime prevăzute de lege.

Oamenii au cerut explicații funcționarilor, dar autoritățile susțin că nu mai pot face nimic.

Localnicii din Schela sunt nevoiți anul acesta să achite taxe și impozite mult mai mari la bugetul local decât se întâmplă în alte localități din județ sau chiar din țară.

Cei care s-au grăbit să vină la începutul acestui an la primărie pentru a plăti dările și a beneficia de bonificația de 10% au aflat cu stupoare că au taxe duble sau chiar triple în comparație cu ce au plătit anul trecut. Până și primarul Aristide Șerbănescu este nemulțumit de situația respectivă, dar spune că nu are ce face și că vina nu îi aparține.

Edilul spune că oamenii trebuie să plătească mult mai mult în comparație cu 2019 doar pentru că l-a sfârșitul anului trecut consilierii locali nu au fost în stare să voteze o hotărâre prin care să indexeze cu rata inflației valoarea taxelor și impozitelor locale. Astfel, creșterea ar fi fost de doar 4,6%, la fel cum au procedat toate celelalte localități din județ.

„Eu am fost inițiatorul proiectului de hotărâre împreună cu Compartimentul Taxe și Impozite. Am mers în proiectul respectiv pe indexarea cu rata inflației din 2018, de 4,6%. Consilierii, când au discutat în comisiile de specialitate, au fost de acord în totalitate cu această propunere. Când am ajuns în ședința ordinară a Consiliului Local am avut surpriza ca jumătate dintre domnii consilieri să refuze această indexare cu rata inflației. Pe 29 noiembrie a fost ședința și cei care au votat pentru această propunere au fost Ana Vâlceanu, Ion Bloanță, Nicolae Popescu, Ion Sichitiu și Dumitru Crintea. Cei care s-au opus au fost Constantin Gabriel Deteșan, Constantin Tănăsoiu, Ion Braia, Dumitru Voinigescu și Nicolae Lupulescu. În consecință, proiectul nu a fost adoptat. Legiuitorul, conform Codului Fiscal prevede că în asemenea situații se trece la indexarea cu suma maximă prevăzută de lege.Oamenii se bucură de reducerea de 10%, au venit să plătească, dar mulți s-au întors pentru că au realizat că nu au bani când au văzut cât de mult au crescut taxele și impozitele.La un cetățean care pe curți construcții avea de plată anul trecut 400 de lei, acum are 1900 de lei. E o creștere uriașă, greu de suportat”, spune primarul din Schela.

Vestea nu i-a bucurat deloc pe localnici. Oamenii au discutat cu edilul, au primit explicații, dar asta tot nu i-a scutit de sumele mult mai mari pe care le au de achitat anul acesta către bugetul local. Sătenii nu știu pe cine să dea vina și cum s-a ajuns într-o asemenea situație, dar observă că atunci când vin și întreabă cât au de plată primesc niște răspunsuri care îi lasă fără replică de cele mai multe ori. „Pentru un hectar de curți-construcții pe raza comunei plăteam anul trecut circa 800 de lei, iar acum trece de 1800 de lei. E o sumă pe care clar nu îmi permit să o plătesc acum. Va rămâne în debit și mai vedem pe parcursul anului ce o să mai facem. Mai vedem”, a spus un localnic. Un altul a făcut o mărturisire și mai interesantă. „Am început să mă închin ca la biserică când am văzut cât e de plată.