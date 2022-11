În 6 noiembrie, Compact, una dintre cele mai cunoscute trupe românești, ajunge la Baia Mare pentru un nou concert.

De această dată, concertul face parte din turneul național „Compact-Pe tine te-am ales”.

Biletele pentru eveniment pot fi achiziționate de pe:

https://m.iabilet.ro/bilete-turneu-compact/

Trupa Compact a luat fiinta in 1977, la Cluj, insa a intrat in atentia publicului abia in 1981, an in care si-a gasit identitatea muzicala datorita cooptarii lui Paul Ciuci – solist, chitarist si compozitor. A fost un inceput de drum, compozitiile lui Paul Ciuci s-au facut remarcate rapid datorita stilului deosebit si timbrului sau aparte, iar in scurt timp, Compact a devenit una dintre cele mai cunoscute si iubite formatii rock din Romania.

Primele piese ale trupei au fost inregistrate in 1982, acestea aparand pe albumul „Formatii Rock 6”. Tot in 1982, Compact participa la Festivalul Rock “Serbarile Marii”, unde obtine Premiul I, iar Paul Ciuci este desemnat cel mai bun solist vocal al unei formatii rock.

In 1983 este lansat primul mare succes al formatiei, "Fata din vis", care aduce notorietatea numelui Compact. Doi ani mai tarziu, "Fata din vis" – melodie care va deveni ulterior hitul multor generatii – apare pe primul album propriu al trupei, caruia ii da si titlul. Intre 1982 si 1986, formatia isi petrece sezoanele estivale concertand in fiecare seara in statiunea Costinesti.

Anii ‘80 i-au adus trupei numeroase turnee in tara – cu sute de concerte anual – si prezente in festivaluri. In 1985, trupa Compact este invitata la Festivalul Rock de la Dresda – cea mai importanta manifestare de profil destinata tarilor din blocul comunist -, iar un an mai tarziu, efectueaza turnee in fosta Uniune Sovietica si Bulgaria.

In 1988, Compact lanseaza albumul "Cantec pentru prieteni". Au urmat: “Pe tine te-am ales” (1997), “Compact 100%” (1998), “5.Compact” (2002), “In memoriam” (2005) si “Compact live” (2007).

In perioada 1991 – 1995, Paul Ciuci a plecat din trupa Compact, alaturandu-se formatiei Sfinx Experience, care, de-a lungul timpului, a reunit nume importante din muzica autohtona. A cantat cu aceasta in Olanda, Luxemburg si Belgia, insa nu a putut sa stea departe prea mult de trupa sa de suflet, astfel ca in 1996 a revenit la Compact.

In 1996, trupa Compact participa la turneul national Marlboro Music, iar cativa ani mai tarziu canta in deschidere la nume precum Bonnie Tyler, Europe, Scorpions. Urmează turnee in strainatate. 2005 este anul in care Compact a efectuat un turneu de 45 de zile in Statele Unite ale Americii. In 2008, este randul Canadei, unde formatia a sustinut concerte in Toronto si Montreal. In acelasi an, trupa a avut spectacole incununate cu mult succes in Germania, Spania si Cipru.

In 2010, Compact desfasoara turneul national “Cantec pentru prieteni”, care a cuprins aproape 50 de orase. In 2011, pe langa numeroasele spectacole din tara, trupa intreprinde noi turnee in Germania si Canada. Concertele sold-out au facut ca membrii formatiei sa fie invitati si anul urmator in cele doua tari. Turneul german din 2012 a cuprins si un concert caritabil, pentru fundaţia muzicianului german Peter Maffay (Fundaţia “Peter Maffay”). In Canada, formatia a desfasurat un turneu de o luna, in sase localitati, care a insemnat bucuria intalnirii cu un public ce a cantat piesele Compact de la inceputul si pana la sfarsitul spectacolelor.

La finele lui 2012, Paul Ciuci s-a implicat intr-o initiativa umanitara a postului de radio Europa FM, cantand alaturi de alti 13 artisti romani imnul campaniei “Nu esti singur pe lume”. La inceputul anului 2013, Compact a lansat, intr-o noua versiune, piesa “Esti totul pentru mine” (compozitie 1985), extrem de bine primita de public. In luna ianuarie 2013, aceasta melodie a obtinut, prin votul publicului, locul I in Top Romanesc, clasament realizat de Radio Romania Actualitati.

In vara anului 2013, Compact a cantat in deschiderea concertului legendarei trupe Deep Purple, pe Cluj Arena, unde s-a bucurat de un real succes. In acelasi an, trupa a lansat piesa “Zambetul din ochii tai”, o melodie foarte apreciata de public, care va fi inclusa pe noul disc. De Ziua Nationala a Romaniei, 1 decembrie, formatia a fost invitata sa cante in Austria, la Romanian Ski Days.

In 2014, trupa Compact a lansat inca o melodie noua – “Am curaj”, de asemenea primita cu bucurie si apreciata de fani. In 2015, in afara multor concerte sustinute in Romania, trupa COMPACT a sustinut recitaluri in luna iunie la Madrid iar la inceputul lunii septembrie s-a deplasat la Gent in Belgia.

La inceputul anului 2016, trupa COMPACT lanseaza inca un single, intitulat ”La multi ani, iubirea mea”.Piesa beneficiaza si de un videoclip ce a fost vizionat pana in prezent de aproape 400.000 de persoane. In luna mai a anului 2016, trupa COMPACT sustine, pentru prima data, 2 recitaluri in Anglia: unul in Birmingham si altul la Londra.

De la inceputul lui 2017, trupa Compact are numeroase concerte in tara si, totodata, lucreaza la noul album, programat sa apara anul acesta.