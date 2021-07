Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române informează că, din cauza unui podeț rupt de aluviuni, circulația este oprită pe DN 17C între localitățile Săcel și Moisei, județul Maramureș. Până la remedierea situației, traficul se desfășoară deviat pe ruta Bogdan Vodă – DJ 188 – Vișeul de Jos – DN 18 – Moisei.

BORȘA

A plouat cu găleata și la Borșa. Primarul din orașul de la poalele masivului Pietrosul Rodnei ne-a declarat că au fost afectate mai multe drumuri neasfaltate, au fost inundate câteva demisoluri și a avut loc o alunecare de teren.

UPDATE: Localnicii ne-au trimis imagini video filmate în exclusivitate cu ravagiile pe care furtuna le-a făcut la Borșa.

Cod roșu la Moisei

ANM a emis o avertizare de cod roșu de ploi torentiale în zona localității Moisei – Săcel.

COD PORTOCALIU Valabil de la ora 18:55 până la ora 20:00

Județul Maramureş: Baia Mare, Baia Sprie, Târgu Lăpuș, Șomcuta Mare, Tăuții-Măgherăuș, Copalnic-Mănăștur, Cavnic, Șisești, Mireșu Mare, Satulung, Recea, Dumbrăvița, Suciu de Sus, Cupșeni, Cicârlău, Cernești, Lăpuș, Fărcașa, Băiuț, Remetea Chioarului, Groși, Ardusat, Groșii Țibleșului, Săcălășeni, Coltău, Gârdani, Coaș;

ACTUALIZARE 1

ACTUALIZARE 2 – ISU Maramureș

Echipaje ale Sectiei de Pompieri Viseu de Sus intervin la evacuarea apei din curți și subsoluri în Borsa- 4 gospodării, Moisei- 3, Vișeu de Sus- 2, în urma ploilor abundente de astazi.

Tot astăzi, un pod de pe DN17C, între Săcel și Moisei s-a surpat. NU sunt localități izolate. Există rute ocolitoare.

ACTUALIZARE 3 – Cod Roșu în amonte de Strâmtura, în bazinul hidro IZA

Hidrologii au emis o avertizare cod roșu de inundații valabilă în județul Maramureș pe parcursul nopții de sâmbătă spre duminică.

Hidrologii spun că din cauza precipitațiilor înregistrate în ultimele ore, a celor prognozate şi propagării, se pot produce scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte severe de inundaţii locale şi creşteri importante de debite şi niveluri cu depăşiri ale cotelor de pericol pe râurile din bazinul hidrografic Iza, în amonte de Strâmtura, în județul Maramureș.

Fenomenele hidrologice periculoase se pot produce cu probabilitate și intensitate mai mare pe unele râuri mici din bazinul situat în amonte de Săcel.Codul roșu este valabil de sâmbătă, de la ora 19.40, până duminică, la ora 2.00.