„Trafic rutier în condiții de iarnă. Sectoarele de drumuri naționale si judetene au partea carosabila curata si umeda, cu exceptia DN18, in Pasul Prislop, unde intre km 167 si km 181 se gaseste pe partea carosabil depus un strat de zapada framantata care are grosimea pana la 1 cm. Pe sectoarele de drumuri nationale s-a actionat cu opt utilaje si s-au imprastiat 49 tone de material antiderapant.” – se arată în comunicatul emis de Instituția Prefectului din România.

Cerul este acoperit, ninge in judet. In zonele joase se semnaleaza, izolat ceata, iar vizibilitatea in trafic este redusa sub 300 de metri. Vântul prezinta intensificari in zonele montane. Debitele si nivelurile cursurilor de apa au fost in scadere usoara. Stratul de zapada masura pana la 24 cm la statia meteo Iezer. Vremea va continua sa se raceasca, devenind deosebit de rece pentru aceasta perioada. Cerul va fi mai mult noros in cursul zilei cand pe arii relativ extinse vor cadea precipitatii sub forma de lapovita si ninsoare, existând o amenințare de COD GALBEN până în 4 aprilie, ora 03:00, de ninsori temporare.

Tot temporară este și prezența unor indivizi în viața politică și administrativă a Maramureșului. Aici ne referim la Ionel Bogdan, din nou și din nou! Este capul județului și este degeaba! Din nou se creează blocaje, din nou se petrec accidente, din nou echipajele nu intervin la timp! Felicitări, Ionele!

Apoi, papagalul căvnicar, Vladimir Petruț, cel care făcea mare tam-tam ori de câte ori exista un fulg de zăpadă carosabilul din Cavnic, acum tace! Acum nu zice nimic chiar dacă în Cavnicul lui drag nu se circulă, se stă la coadă cu zecile de minute și se ciocnesc mașinile ca ouăle de Paște, că tot se apropie sezonul. Îl felicităm și pe el! Le mulțumim amândurora și îi invităm să se ia de mânuță și să plece! Nu avem nevoie de asemenea incompetenți în administrație!