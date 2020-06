Astazi la Comisia transporturi din Camera Deputatilor s-a vazut de departe cum functioneaza “sistemul”.

“ Papusarul” a hotarat astazi ca firmele de ridesharing nu trebuie sa aiba, inca, filiale in Romania.

Contrar cu ceea ce a stabilit Parlamentul la propunerea Presedintelui F.O.R.T., Domnul Augustin Hagiu, in urma cu un an, dintr-o “eroare materiala de redactare”, termenul “sucursala” a ramas in corpul legii in detrimentul “filialei”.

Astazi, totul a fost “aranjat” astfel incat sa nu se corecteze textul afectat de “eroare”.

Si uite asa baietii destepti din occident exporta mai usor banii facuti aici, la ei acasica.

Rusine Parlamentul Romaniei!

Atasam amendamentele pe care FORT a insistat, fara rezultat insa.

Biroul de presa FEDERATIA OPERATORILOR ROMANI DE TRANSPORT

– FORT