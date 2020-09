Candidații Coaliției pentru Maramureș pentru primăriile de pe Valea Izei au fost lansați în cursa pentru alegerile locale care vor avea loc duminică, 27 septembrie.

La evenimentul de la Dragomirești a fost prezent și președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea, copreședinte al Coaliției pentru Maramureș, parlamentari, consilieri județeni și candidați pentru Consiliul Județean.

Cei care doresc să câștige încrederea concetățenilor lor pentru un nou mandat sub sigla Coaliției pentru Maramureș sunt Nicolae Traian David, primarul din Ieud, Ștefan Iuga, primarul din Săliștea de Sus, Vasile Țiplea, primarul comunei Dragomirești. Un candidat al Coaliției pentru Maramureș care se află la prima încercare este Sorin Bizău, candidat pentru Primăria comunei Bogdan Vodă, care are toată susținerea fostului primar, Ioan Deac.

În mesajul său, primarul comunei Ieud, Nicolae Traian David a arătat faptul că, în 27 septembrie, candidează pentru al șaselea mandat în fruntea comunității locale.

”Am alături o echipă de consilieri locali performanți, oameni cinstiți și devotați Ieudului și gata să facă toate lucrurile bune pentru fiecare dintre noi. ”Cel mai important pentru locuitorii de pe Valea Izei este să înțeleagă că actuala conducere a Consiliului Județean, condusă de președintele Gabriel Zetea, este prima administrație care și-a aplecat atenția spre problemele noastre, iar reabilitarea DJ 186 este dovada faptului că și noi contăm. Până la această conducere a administrației județene, toți ceilalți conducători PNL-iști au promis, însă au uitat imediat după alegeri. Primul care s-a ținut de cuvânt a fost Gabriel Zetea și îndemn Valea Izei să voteze Coaliția pentru Maramureș, în 27 septembrie, pe toate cele patru buletine de vot”, a declarat primarul Nicolae Traian David.

Ștefan Iuga, primarul orașului Săliștea de Sus este un alt edil cu multe mandate la activ care, alături de candidații pe care îi propune pentru Consiliul Local din partea Coaliției pentru Maramureș dorește să continue proiectele frumoase și importante pe care le-a demarat la nivelul orașului.

Un mesaj mobilizator a avut și consilierul județean Ioan Sas, reprezentant al Văii Izei și în viitorul mandat al Consiliului Județean, care a arătat că, în acești patru ani, alături de executivul administrației județene s-au implementat proiecte care păreau imposibile în urmă cu patru ani. ”Ceea ce ne reprezintă pe noi sunt rezultatele și faptele. Toți ceilalți promit, noi facem, pentru că noi punem Maramureșul pe primul loc. Și de aceea vă chem la vot în 27 septembrie și vă îndemn să votați Coaliția pentru Maramureș pe toate cele patru buletine de vot!”

Vasile Țiplea, primarul orașului Dragomirești și candidatul Coaliției pentru Maramureș pentru un nou mandat în fruntea comunității a declarat că, în 27 septembrie va da cel mai important examen al vieții sale: reconfirmarea la conducerea primăriei. ”Cu patru ani în urmă am dat un examen oral, pentru că am fost ales în baza unor promisiuni pe care le-am făcut ca și candidat la primul mandat. Primarul din Ieud, prietenul meu, Nicolae David mi-a spus imediat după alegeri că primul mandat se câștigă ușor, însă al doilea mandat înseamnă că ce ai făcut în patru ani a convins concetățenii. Am realizat multe lucruri în Dragomirești, iar în 27 septembrie voi afla dacă ceea ce am făcut a fost suficient pentru a-i convinge pe localnici că merit să primesc votul pentru un nou mandat”, a declarat primarul din Dragomirești, Vasile Țiplea.

Ultimul la cuvânt s-a înscris președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea, candidatul Coaliției pentru Maramureș pentru un nou mandat. Acesta subliniat faptul că, în cei patru ani în fruntea administrației județene a învățat că doar cei care își prețuiesc soția și își iubesc copiii pot să aducă astfel de sentimente în comunitate, pentru a implementa proiecte frumoase de dezvoltare în fiecare localitate.

”Și am mai învățat ceva: că nu poți să construiești singur și acesta este motivul pentru care am constituit Coaliția pentru Maramureș. Am reușit, prin muncă continuă și asiduă, să aducem Maramureșul între primele cinci județe la nivelul țării în ceea ce privește atragerea de fonduri. Doar la capitolul infrastructură rutieră am făcut proiecte, studii de fezabilitate, licitații, contestații, am deschis șantiere și unele le-am și reabilitat. Toate într-un singur mandat. Am promovat agresiv Maramureșul la toate târgurile naționale și internaționale, am investit în sănătate, care a reprezentat o prioritate extraordinară pentru Consiliul Județean, am redeschis Aeroportul Internațional Maramureș. Au fost multe proiecte desfășurate în patru ani și încă avem multe proiecte pentru următorul mandat. Pentru a reuși, însă, avem nevoie de continuitate și avem nevoie de votul maramureșenilor, în 27 septembrie. Coaliția pentru Maramureș este cea care pune Maramureșul și maramureșenii pe primul loc”, a declarat președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea.

