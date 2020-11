Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, a dezvăluit, duminică, ce sume au fost acordate de predecesorul său, social-democratul Daniel Tudorache. Spotul respectiv a fost difuzat în perioada campaniei electorale pentru alegerile locale.

„Am revenit la birourile Companiei de Investiţii şi Dezvoltare în Sănătate şi Domenii de Interes Public – Privat Sector 1 S.A şi am reuşit să intru în birourile Companiei unde în urmă cu câteva zile n-am găsit pe nimeni din cei 44 de angajaţi. Despre activitatea acestei companii nu ştie nimeni nimic de mai bine de doi ani. Am discutat cu conducerea şi am aflat cu ce s-a ocupat. De exemplu, am aflat cât a plătit pentru spotul mincinos interzis de CNA despre spitalul care nu există difuzat la televiziuni; ce buget are compania; ce investiţii au făcut în ultimii 2 ani etc. Vă invit să urmăriţi ce s-a întâmplat”, a scris Armand pe pagina sa de Facebook unde a postat şi înregistrarea video realizată cu acest prilej.

Potrivit noului edil al Sectorului 1, pentru difuzarea spotului respectiv au fost plătite următoarele sume:

69.000 Euro pentru 75 spoturi la Digi 24;

69.000 Euro pentru 75 spoturi la România TV;

100.050 Euro pentru 667 spoturi difuzate la B1 TV;

50.000 Euro către Luju.ro;

30.000 Euro către Luis Lazarus Live.

Potrivit unei monitorizări realizate de publicaţia Libertatea, spotul a avut mai mult de 500 de difuzări în perioada 27 iunie – 2 august, la următoarele posturi de televiziune: Realitatea Plus (122 de difuzări), B1 TV (241), Antena 3 (93), România TV (42) şi Digi24 (42).

La vremea respectivă, Clotilde Armand scria pe Facebook:

„Citesc asta în Pagina de Media – CNA: ‘E o minciună!’ reclama cu Spitalul de Urgenţă. Spotul plătit de Primăria Sectorului 1 a fost interzis. Am semnalat CNA despre acest spot manipulator chiar în momentul în care a apărut. Am spus aici public că este o minciună. Am rugat televiziunile să nu difuzeze aşa ceva. Uite că am avut dreptate. CNA a decis că spotul primarului pesedist plătit din banii cetăţenilor este o minciună şi a fost interzis. Acum, solicit primarului să returneze toţi banii aruncaţi pe această minciună. Că nu sunt banii lui de acasă şi nici banii d-lui Ciolacu”.