Fostul fotbalist de la Dinamo și-a găsit loc în fotbalul din țara vecină, acolo unde a reușit să aibă evoluții constante, fiind la un moment dat chiar și o discuție despre o posibiliă naturalizare a acestuia.

Claudiu Bumba rămâne în Ungaria, după ce s-a transferat de la Kisvarda

Așadar, Claudiu Bumba a semnat cu Mol Fehervar, ocupanta locului 4 în ultima ediție a campionatului din Ungaria.

Atacantul urmează să aibă o înțelegere valabilă pentru următorii doi ani, anunță site-ul oficial al clubului maghiar.

„Am semnat cu unul dintre cele mai mari cluburi din Ungaria, care are o istorie bogată și am încredere că va avea și un viitor frumos, la care îmi doresc să particip. Sunt mândru să fiu, începând de azi, jucătorul lui Vidi. Voi da tot ce am mai bun în perioada de pregătire.

Vreau să îmi ajut echipa să se descurce cât mai bine atât în campionat, cât și în cupele europene. Îmi doresc să evoluez bine, să înscriu goluri și să ofer pase decisive în următorul sezon”, a precizat Claudiu Bumba, pentru site-ul oficial al lui Mol Vidi.

Claudiu Bumba, o mare speranță a fotbalului din România

Crescut la Minaur Baia Mare și debutat la FCM Târgu Mureș pe când era doar un adolescent, Claudiu Bumba a reușit să împresioneze rapid și a fost transferat imediat de către un club puternic din străinătate.

În 2012, echipa U19 a celor de la AS Roma îl împrumuta pe fotbalistul român pentru un sezon și plătea aproximativ 100.000 de euro pentru transferul temporar al acestuia.

Din păcate, Bumba nu a reușit să convingă și s-a întors la Târgu Mureș, de unde a plecat însă doi ani mai târziu, la Hapoel Tel Aviv, pentru 650.000 de euro.

Atacantul a revenit în România, la Dinamo, doi ani mai târziu, și a mai jucat între timp și pentru Concordia, după care a plecat din nou afară, în Turcia, la Adanaspor.

Din 2019, a îmbrăcat tricoul celor de la Kisvarda, unde și-a găsit o casă și a devenit unul dintre pilonii importanți ai echipei, timp în care a evoluat 92 de partide și a contribuit la 38 de goluri.

Ajuns la 28 de ani, Bumba nu a avut „explozia” așteptată și a devenit în cele din urmă o altă speranță a fotbalului din România care nu și-a îndeplinit potențialul.