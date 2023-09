Classic Unlimited, turneul naţional de pian care aduce muzica clasică mai aproape de oameni, revine în luna octombrie cu cea de-a şaptea ediţie, oferind nouă concerte în locaţii neconvenţionale din ţară. La noi în judeţ concertul Classic Unlimited va avea loc în Baia Mare, în 14 octombrie, începând cu ora 19.00, la Colonia Pictorilor, şi la Sighetu Marmației, în 15 octombrie, începând cu ora 18.00, la Memorialul Victimelor Comunismului și al Rezistenței.

Biletele în cadrul turneului Classic Unlimited sunt gratuite, dar poți susține financiar turneul făcând o donație online, în momentul rezervării biletului sau la fața locului.

Ce veţi asculta:

Intermezzo – Johannes Brahms

Pavana – George Enescu

Impromptu Op. 142, nr. 2 – Franz Schubert

Pisica și Șoarecele – Aaron Copland

Rhapsody in Blue – George Gershwin

Fifths and Drifts – Șerban Marcu

Jazz Turbulence – Cristian Bence-Muk

Midnight Chorale and Toccata – Ciprian Gabriel Pop