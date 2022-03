Clădirea Primăriei Baia Mare a fost iluminată în mod simbolic în culorile drapelului Ucrainei.

Primarul Cătălin Cherecheș a transmis următorul mesaj pe pagina de facebook: Suntem alături de poporul ucrainean, am demonstrat asta fiecare cum am putut în aceste zile teribile. Sunt mândru de societatea civilă mai ales, de comunitatea băimăreană și de cea maramureșeană, de noi toți, români care am demonstrat în aceste zile că occidentul începe de aici. Primim refugiați și le asigurăm cele necesare în această situație nedorită și cumplită, oferind cazare, masă și tot ceea ce este necesar pentru cei care tranzitează zona noastră dinspre Ucraina sau caută refugiu pentru moment. În același timp, ne alăturăm și la modul simbolic vocilor, gândurilor și inimilor care manifestă la unison pentru pace, pentru susținerea ucrainenilor, prin iluminarea clădirii Primăriei Baia Mare în culorile Ucrainei.