Clădirea monument istoric de pe strada Vasile Lucaciu nr. 61, fosta Școalǎ de Fete (1900-1930), sediul Episcopiei Greco-Catolice (1930-1948), școală tehnică chimică și apoi Institutul de Proiectări (1948 – 1966 ), sediul secției de tricotaje (1966 – 1990) și al fabricii „Tricomar” (1990- 2007) va deveni un hotel cu 44 de camere și va fi încorporatǎ intr-un complex rezidențial de 101 apartamente. Investiția va costa în jur de 15 milioane de euro.



Pe odinea de zi a şedinței Consiliului Local Baia Mare din 30 aprilie se aflǎ proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru „Demolare, construire locuințe colective și servicii”, generat de imobilul situat în Baia Mare, str Vasile Lucaciu nr. 61. Foarte probabil majoritatea va fi asiguratǎ pentru a trece proiectul, un pas necesar înaintea obținerii autorizației de construcție

Melanjul între arhitectura modernǎ și monumentul istoric, contrastul între vechi şi nou, este o abordare care poate pune in valoare clǎdirea veche, cum s-a reușit și in alte pǎrți ale lumii, sunt exemple celebre in acest sens, chiar dacǎ inițial au stârnit controverse.

Provocarea proiectului imobiliar este ca intrarea in hotelul-clǎdire monument istoric sǎ ne ofere acces şi la memoria colectiva a comunitǎții legatǎ de acest edificiu, la ce a însemnat efortul unor reprezenanți ai oraşului cum au fost: primarul vizionar Oliver Thurman; consilieri locali din acea vreme; proiectanți; ingineri din zona care la început de secol xx au înțeles importanța invǎțǎmântului și au construit prima şcoalǎ modernǎ din oraş sau ce a însemnat curajul şi sacrificiul celui care a fost episcopul Alexandru Rusu, în slujba credinței și a unității românilor, istorii zbuciumate a acestor locuri, ascunse de regimul opresiv comunist şi pe care nu le -am asimilat încǎ.

Dupǎ furtuna puternicǎ din 2017 când a fost smulsǎ tabla de pe acoperiş clǎdirea s-a degradat continuu, azi aflându-se intr-o stare de pre-colaps. Un eşec și o lipsǎ de responsabilitate ale administrațiilor locale și județene care nu au fǎcut demersurile ce se impuneau prin lege pentru a salva integritatea clǎdirii monument istoric. Nu s-au exercitat drepturile de preempțiune la vânzare şi nici nu s-a expropiat clădirea conform legii monumentelor istorice deşi se puteau accesa linii de finanțare pentru reabilitare pe fonduri europene. Nu s-a considerat prioritar şi in plus nu a vrut sǎ-și asume nici un administrator riscul de a rǎmâne cu o ruinǎ la sfârșit de mandat.

„Cred cǎ clǎdirea se putea reabilita pe fonduri europene, dacǎ exista voințǎ politicǎ, cu mult mai puțini bani pentru cǎ nu trebuia sǎ construim 100 de apartamente. Ar fi fost un reper arhitectural de referințǎ, muzeu de artǎ sau alte funcțiuni culturale, ar fi aparținut comunitǎții aşa cum a fost inițial condiționatǎ construcția clǎdirii cu sprijin din partea guvernului maghiar şi ar fi fost mult mai integratǎ, decât parte dintr-un complex imobiliar, în zestrea noastră istorică și culturală”, spune consilierul local Sorin Ilieș.

Conform avizului din partea Ministrului Culturii se aprobǎ documentația pentru restaurarea clădirii monument istoric în vederea înfiintării unui hotel cu 44 de camere. Clădirile dezafectate fãră valoare ahitecturală din vecinătatea monumentului se propun a fi desfiintare, urmând a se realiza o clădire cu arhitectură contemporana cu functiunea de locuinte colective cu 101 apartamente. Clădirile noi propuse se vor realiza ca extindere a cladirii monument, pe conturul exterior al parcelei, rezultând un ansamblu arhitectural cu curte interioară. La nivelul subsolului se vor realiza 99 locuri de parcare, iar suprateran încǎ 6. Tot la subsol se prevede un spatiu cu rol de adapost de protectie civila, un spatiu tehnic pentru diferite echipamente edilitare, precum si partea de bucătărie, zonă fitness, spa, grupuri vestiare pentru personal, grupuri sanitare, care vor deservi hotelul.

La parter se vor amenaja în clădirea monument un restaurant, oficiu, grupuri sanitare, precum si camere de cazare, iar la extindere se vor amenaja spatii comerciale si birouri (pe latura dinspre strada Industriei), precum si apartamente pe latura dinspre strada Bujorului.

La etaj si la mansardã se vor realiza în clădirea monument camere de cazare, iar la extindere, la etajele 1-3 si etaj 4 retras, se vor amenaja apartamente.

Monumentul istoric este propus pentru restaurare, iar noile cladiri se propun ca interventii contemporane. La hotel se va amenaja un acces principal (interventie modernă la clădirea monument) si două accese secundare la strada V. Lucaciu, precum si un acces secundar la strada Industriei precum si accese secundare dinspre curtea interioară, mai spune Ilieș.

Circulatiile pe verticalã se vor asigura prin intermediul unor scãri si a unor ascensoare.

Clădirile vor beneficia de o curte interioară amenajatã cu spatii verzi, circulatii pietonale si loc de joacă pentru copii.