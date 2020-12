Cîtu și cu ministrul “Grindă” au comis o mega-deturnare de fonduri – au dispus virarea de la buget către Primăria Generală, pentru a fi re-virată către RADET, a unei sume de cca 64,5 mil lei, pentru “funcționarea sistemelor de încălzire centralizată a populației”.

Numai că RADET nu mai face parte din acest sistem – e în faliment (pentru că așa a impus Elcen), nu mai are salariați, nu mai are în administrare infrastructura de țevi de distribuție, nu mai are afacere. Acestea au trecut la Termoenergetica!

Ce mai poate face RADET cu acești bani publici (în afară de a plăti onorariu “de succes” de 2,75% lichidatorilor)?