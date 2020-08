Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, s-a arătat „convins”, vineri, pe pagina sa de Facebook, că românii le vor acorda încrederea lor, prin vot, aleşilor locali cu care vor defila la alegeri social-democraţii.

„Siguranţa unei administraţii eficiente! Aceasta este miza alegerilor locale! PSD are mii de candidaţi care şi-au demonstrat deja competenţa şi profesionalismul în administraţia publică. Sunt oameni de calitate, buni gospodari şi specialişti în domeniile lor de activitate! Traversăm o perioadă grea, atât din punct de vedere sanitar, cât şi economic şi social. România nu are nevoie de noi experimente. În ultimele nouă luni de zile am văzut cu toţii cum acestea au dus România în pragul dezastrului. PNL a guvernat catastrofal România. Au furat. Au minţit. Au distrus economia. Au scăzut nivelul de trai. Şi-au bătut joc de copii şi pensionari. Nu sunt capabili să administreze eficient nici România şi nici comunităţile locale. Nu se mai poate aşa!”, a afirmat Ciolacu.

Şeful PSD a precizat că românii trebuie să aibă siguranţa că cei pe care îi aleg au grijă de sănătatea lor, de educaţia copiilor lor, de viaţa lor şi dezvoltarea comunităţii din care fac parte.

„Sunt convins că românii le vor acorda încrederea celor care au demonstrat că muncesc cu adevărat pentru ei! Sunt convins că românii vor alege Partidului Social Democrat! Le urez mult succes tuturor candidaţilor noştri!”, a adăugat Ciolacu.