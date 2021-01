Liviu Pop (43 de ani) este propus ministru al Educatiei in guvernul Tudose. Fost sindicalist, Pop este considerat unul dintre cei mai duri adversari ai reformei in educatie. El l-a aparat pe premierul Victor Ponta in 2012 in scandalul plagiatului cu pretul distrugerii a doua institutii. Ulterior, a fost initiator sau sustinator a numeroase initiative legislative care au castrat Legea Educatiei din 2011.

Ca sa-l scape pe Victor Ponta de acuzatia de plagiat, Liviu Pop a schimbat componenta a doua institutii-cheie pentru integritatea educatiei si cercetarii in 2012: Consiliul National de Etica si Consiliul National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare (CNATDCU). Pop era ministru interimar al Educatiei, dupa ce Ioan Mang demisionase din cauza propriului sau scandal de plagiat.

Pop este acum senator PSD, beneficiind de emisia Sorinei Pintea, fosta senatoare de Maramures, care a renuntat la mandat pentru functia de manager al Spitalului Judetean de Urgenta „Dr. Constantin Opris” Baia Mare. La inceputul anului, el fusese numit secretar de stat la Ministerul Educatiei.

A absolvit Facultatea de Matematica si Informatica din cadrul Universitatii Babes-Bolyai din Cluj-Napoca in 1996. Are gradul didactic I (2008). In perioada 2005 – 2006, a urmat studii universitare de master in managementul scolar la Universitatea ‘Vasile Goldis’ Arad, Facultatea de Stiinte Economice, iar intre 2007 si 2009, cursuri post universitare de informatica la Universitatea de Nord din Baia Mare.

A urmat mai multe cursuri: Managementul conflictului (2006), Managementul proiectelor. Fondurile structurale (2007), Revendicari si negocieri locale (2008), Audit si Legislatie Scolara, Descentralizarea in tarile europene, Comunicare interna si externa (2009).

A fost profesor de matematica la diferite institutii de invatamant din judetul Maramures, iar, din 2004, este director adjunct educativ la Liceul Teoretic Bogdan Voda, Viseu de Sus, Maramures.

Este presedintele Sindicatului Liber din Invatamant Maramures si secretar general al Federatiei Sindicatelor Libere din Invatamant.