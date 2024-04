Echipa națională de handbal senioare va susține ultimele două jocuri din grupa de calificare la Campionatul European, două meciuri care au mai puțină importanță, indiferent de scor România urmând să termine pe prima poziție. În acest moment, selecționata noastră are 8 puncte, cu 4 mai multe decât Croația (am învins-o de două ori) și Grecia, în timp ce Bosnia Herțegovina nu are niciun punct.

Pe 4 aprilie, România va juca în deplasare cu Bosnia Herțegovina, în runda a 5-a, iar mai apoi, pe 7 aprilie, vom întâlni la Buzău echipa Greciei. Jucătoarele convocate la lot vor rămâne la Buzău în stagiu de pregătire, după care vor merge în Franța, pentru un amical de lux cu campioana mondială en-titre, Franța (la Clermond Ferrand).

Selecționerul Florentin Pera a convocat și două jucătoare de la CS Minaur Baia Mare, extrema stânga Eva Kerekes și extrema dreaptă Oana Borș. De asemenea, din lotul echipei Minaur vor mai merge la echipele lor naționale: Amra Pandzic (Slovenia), Magda Cazanga (Angola), Alba Chiara Spugnini Santome (Spania).

Lotul echipei României