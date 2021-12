În seara de miercuri, în jurul orei 18.00, polițiștii Serviciului Rutier au fost sesizați prin S.N.U.A.U 112 despre faptul că pe D.N. 1C a avut loc un eveniment rutier soldat cu vătămarea corporală a unei persoane.

Deplasați la fața locului, polițiștii au constatat faptul că un bărbat de 68 de ani din Baia Mare aflat la volanul unui autoturism, condus din direcția Recea către Baia Mare, a intrat în coliziune cu un alt autoturism, care se deplasa în aceeași direcție de mers, condus de un bărbat de 45 de ani din municipiu.

În urma impactului a rezultat vătămarea corporală a unei minore de 1 an, aflată în calitate de pasager pe bancheta din spate, fixată în scaunul destinat copiilor. Aceasta a fost transportată de un echipaj SMURD la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale.

Conducătorii autoturismelor au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind 0,46 mg/l alcool pur în aerul expirat în cazul bărbatului de 68 de ani, iar în cazul celuilalt conducător auto zero. Ambii au fost conduși la spital în vederea recoltării de mostre biologice de sânge pentru stabilirea alcoolemiei.

În cauză, polițiștii continuă cercetările sub aspectul comiterii infracțiunilor de vătămare corporală din culpă și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.



Tot aseară, în jurul orei 23.00, polițiștii Serviciului Rutier au fost sesizați despre producerea unui eveniment rutier pe D.E. 58, în Cicârlău.

Deplasați la fața locului, polițiștii au constatat că un bărbat de 30 de ani din Seini, aflat la volanul unui autoturism, condus din direcția municipiului Baia Mare înspre Satu Mare, pe o porțiune de drum în aliniament, a părăsit partea carosabilă prin partea stângă a direcției de mers și a intrat în coliziune cu doi copaci.

În urma impactului a rezultat vătămarea corporală a conducătorului auto, care a fost transportat la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale.

Conducătorul autoturismului a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind zero. I-au fost recoltate mostre biologice de sânge în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei. În continuare, polițiștii continuă cercetările sub aspectul comiterii infracțiunii de vătămare corporale din culpă.



La un alt eveniment rutier au intervenit ieri polițiștii Biroului Rutier produs pe D.N. 1 C.

O tânără de 26 de ani din Tăuții Măgherăuș a condus un autoturism dinspre Baia Mare înspre Tăuții Măgherăuș și a intrat în coliziune cu un alt autoturism, condus de un bărbat de 65 de ani din Baia Mare, care circula din sens opus.

După producerea coliziunii, un alt auto care se deplasa în spatele autoturismului condus de bărbatul de 65 de ani a intrat în coliziune față-spate cu acesta.

Conducătorii autoturismelor au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind zero în toate cazurile.

Tânăra de 26 de ani a fost transportată de un echipaj SMURD la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale. Aceasta nu a rămas internată la spital sub supraveghere medicală.

În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.



Aseară, în jurul orei 22.00, polițiștii Biroului Rutier au fost sesizați despre producerea unui eveniment rutier pe bulevardul București din municipiu.

La fața locului polițiștii rutieri au constatat faptul că un tânăr de 26 de ani din Săsar, aflat la volanul unui autoturism condus dinspre strada Motorului, ajuns la intersecția în sens giratoriu, a intrat în coliziune cu un autoturism, condus de o femeie de 46 de ani din Buzești.

În urma impactului a rezultat vătămarea corporală a femeii de 46 de ani și a unui bărbat de 33 de ani din Săsar, aflat în calitate de pasager pe locul din dreapta față în unul dintre autoturisme. Aceștia au fost transportați la spital în vederea acordării de îngrijiri de specialitate.

Conducătorii autoturismelor au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatul fiind 1,15 mg/l alcool pur în aerul expirat în cazul tânărului de 26 de ani din Săsar, iar în cazul femeii rezultatul a fost zero. Ambilor le-au fost recoltate mostre biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei.

Azi-noapte, polițiștii Biroului Rutier Baia Mare au dispus măsura reținerii pentru 24 de ore a tânărului de 26 de ani din Săsar, cercetat pentru comiterea infracțiunilor de conducerea unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice și vătămare corporală din culpă.



Polițiștii din Șomcuta Mare au intervenit ieri, în jurul orei 23.00, la un eveniment rutier produs în localitatea Satulung, pe D.C. 67.

La fața locului, polițiștii au constatat că un tânăr de 23 de ani din Satulung, aflat la volanul unui autoturism, având direcția de deplasare Satulung-Mogoșești, a părăsit partea carosabilă prin dreapta direcției sale de deplasare, oprindu-se în șanțul de pe marginea părții carosabile.

În urma impactului tânărul de 23 de ani a suferit vătămări corporale, motiv pentru care a fost transportat la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale, unde a rămas internat sub supraveghere medicală.

Conducătorul auto a fost testat alcoolscopic, rezultatul fiind 0,94 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care i-au fost recoltate mostre biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei.

În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunilor de vătămare corporală din culpă și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.