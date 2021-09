Victoria lui Florin Cîțu în cursa pentru șefia PNL a fost sărbătorită ca la chefurile interlopilor. Presa din Cluj a publicat fotografii și un videoclip în care liberalii petrec în plină explozie a ratei de infectare. În imagini apar funcționari din Primăria Cluj-Napoca, dar și consilierii locali Bogdan Covaliu si Flavia Ibranyi. Atmosfera extrem de fierbinte e întreținută de o domnișoară sexy, care dansează lasciv pe mese. Mișcările provocatoare i-au excitat atât de tare pe liberali, încât aceștia au uitat de înhibiții și au trecut la dat palme peste fundul dansatoarei despre care presa locală scrie că muncește la Primăria Cluj.

”E un filmulet filmat vineri seara cu o duduie care e angajată în Primăria Cluj-Napoca. Angajații lui Boc au fost la congresul pnl si vineri seara au ieșit la o terasa din Bucuresti unde dupa câte vedeți în filmulet, au început sa se imbete și sa danseze lasciv pe mese. Duduia din filmare se numește Delia Mesaros, e membru PNL și inspector de specialitate la Serviciul de evenimente din Primarie. In filmare mai apare Cecalasan Călin și el membru de partid și angajat in primăria si alte doua persoane care sunt consilieri locali pe nume Bogdan Covaliu si Flavia Ibranyi. Am primit și eu filmarea de la cineva din grupul lor și cred ca e de interes public cum unii de la PNL care sunt și angajați la Primărie se comporta în public. Oare Boc știe ca oamenii lui se imbata si se comporta vulgar???”, a comentat o sursă bine informată, scrie Știri de Cluj.ro.