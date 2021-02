Liberalul Cezar Preda are o poziție fermă față de situația politică din România, criticând PNL-ul, PSD-ul, dar și coaliția care se află la guvernare. O critică necesară, după cum explică el.

În cadrul unei emisiuni televizate, Cezar Preda, PNL, a afirmat următoarele:

„Lucrurile sunt atât de clare și nu trebuie să fii nici mare politician și nici să crezi că vei rezista patru ani spunând un lucru și făcând alt lucru. Acestea sunt chestiuni pe care eu le trăiesc acum. Eu nu mai am contact cu vârful, nu mai vin cu șabloane, nu vin cu foaia de la partid, cu ce să spun. Îmi văd colegii mai tineri, de 30 și ceva de ani, că vorbesc despre sistemul de pensii al României. Dl. Gâdea, de pensii în această țară pot să vorbească cei care au muncit șase sau șapte zile pe săptămână, în trei schimburi, care s-au dus și au stat la coadă la lapte la trei dimineața, care au făcut tot ce trebuie pentru țara asta 40 de ani. Acei oameni nu cer altceva decât să-i asiguri să trăiască decent. Păi ce să răspund eu când, la mine, pe rețelele sociale, îmi scriu să le spun eu cum pot să trăiască cu 1200, cu 1600, cu 2000. Ce să spun eu decât adevărul. Eu știu că am supărat colegii mei, dar eu vă spun un lucru, să nu se supere reprezentantul PSD: domnu` Gâdea, într-o societate democratică, puterea și opoziția creează un echilibru. Opoziția la noi e zero. Atunci, trebuie din interiorul coaliției să fie accente critice, constructive ca să eviți derapajele beției puterii. Puterea îmbată. Dacă nimeni nu-ți spune să fii atent, nimeni nu-ți spune că nu e bine, tu crezi că e bine și dacă ai și câțiva lătrăi pe lângă tine care-ți spun că ești cel mai deștept și cel mai frumos, ne ducem exact unde suntem acum”.