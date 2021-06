Românii care vor să călătorească peste hotare după 1 iulie vor putea descărca online certificatul digital COVID chiar din prima zi a lunii, a declarat secretarul de stat în Ministerul Sănătăţii, Andrei Baciu.

Paşaportul verde digital va permite călătoriile pe teritoriul european pentru persoanele vaccinate cu ambele doze, pentru cei care s-au vindecat de COVID sau pentru cei cu test PCR negativ efectuat cu maximum 72 de ore în urmă.

Certificatul digital va putea fi descarcat de pe site-ul certificat-covid.gov.ro, aceasta fiind singura modalitate de a obtine acest document online. Site-ul este deocamdata nefunctional, pentru ca eliberarea lor se va face abia din 1 iulie.

Aceste certificate COVID vor putea fi folosite pe intreg teritoriul Uniunii Europene, insa, in functie de modul in care persoana a obtinut imunitatea la Covid-19, termenul de valabilitate este diferit. Astfel, pentru persoanele vaccinate, valabilitatea certificatului va fi de 1 an, pana pe 30 iunie 2022.

Pentru persoanele care au trecut prin boala, valabilitatea va fi de 180 de zile de la momentul primului test pozitiv, iar pentru persoanele testate, valabilitatea certificatului va fi de maximul 72 de ore, in functie de testul efectuat.

Certificatul Covid este folosit deja de 7 ţări europene înca de la 1 iunie, dar din 1 iulie, toate tarile UE sunt obligate sa implementeze acest sistem.