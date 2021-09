A fost o noapte albă şi la Saga Festival, primul festival de muzică electronică din Bucureşti. Zeci de mii de tineri s-au distrat la Romaero Băneasa, pe muzica DJ-ului olandez Nicky Romero. „Sunt foarte fericit că mă întorc la SAGA! Am fost de multe, multe ori în România. Ultima dată când am fost aici a fost acum doi ani, cred că în 2019, chiar înainte de lockdown şi am amintiri foarte frumoase de aici”, a spus DJ-ul Nicky Romero. Festivalul Saga continuă şi în această seară, cu Robin Schulz, Vini Vici şi Antonia.