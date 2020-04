In timp ce guvernele din toata lumea incearca sa gaseasca cele mai bune metode de a combate raspandirea coronavirusului si aplica masuri una mai radicala decat alta, un profesor din Israel, spune ca indiferent de eforturi, rezultatul va fi acelasi: boala se auto-limiteaza si in mare parte dispare dupa 70 de zile – cu sau fara interventii.

Profesorul Isaac Ben-Israel, seful programului de studii de securitate la Universitatea Tel Aviv si presedintele Consiliului National pentru Cercetare si Dezvoltare, sustine ca analiza sa dovedeste ca noul coronavirus atinge maximele la 40 de zile dupa aparitia intr-o comunitate si apoi incepe sa scada rapid.

Ben-Israel sustine ca inchiderea economiilor majore are consecinte devastatoare, iar castigurile sunt reduse deoarece, potrivit calculelor sale, graficul infectii zilnice, ca procent din numarul acumulat de infectii, incepe de la aproximativ 30%, dar scade la 10% dupa sase saptamani si, in cele din urma, atinge un prag de sub 5% o saptamana mai tarziu.

„Analiza noastra arata ca acesta este un model constant in toate tarile”, scrie prof. Ben-Israel intr-un articol pe care l-a publicat saptamana aceasta.

„In mod surprinzator, acest model este comun pentru tarile care au impus restrictii severe, inclusiv blocarea economiei, precum si in tarile care au implementat o politica mult mai indulgenta si au continuat viata in mod obisnuit”, a mai spus acesta.

Teoria lui Ben-Israel nu poate fi, insa, confirmata sau infirmata, deoarece nu exista nicio tara care sa nu fi luat niciun fel de masura pentru a limita raspandirea. Chiar si Suedia, care a impus cele mai putine restrictii, continua sa ia implementeze unele masuri de atenuare a raspandirii.