Cadre didactice și masteranzi din cadrul Departamentului de Chimie Biologie a Universității Tehnice din Cluj Napoca – Centrul Universitar Nord din Baia Mare desfășoară activități în cadrul proiectului european Demonstration of innovative functional food production systems based on a sustainable value chain of marine and freshwater raw materials for conscientious European consumers – NOVAFOODIES (https://novafoodies.eu/).

NOVAFOODIES este un proiect interdisciplinar care reunește 26 de parteneri cu specializări complementare din Spania, Italia, Portugalia, Irlanda, România, Grecia, Germania, Estonia, Ungaria, Israel și China pentru a interacționa îndeaproape într-o manieră sinergică pentru a oferi consumatorilor produse alimentare funcționale noi și trasabile de origine marină și de apă dulce, produse prin procese mai durabile, fără a compromite competitivitatea sectorială.

Specialiștii, masteranzii și studenții specializărilor Ingineria Produselor Alimentare și Controlul și Expertiza Produselor Alimentare din cadrul Departamentului de Chimie-Biologie a Facultății de Știinte a Centrului Universitar Nord din Baia Mare au rolul de a dezvolta produse funcționale noi pe bază de alge verzi, alge roșii și proteine din pește, resurse cu valoare nutrițională extrem de ridicată. Pe durata lunii iunie, se desfășoară în cadrul facultății activități de analiză senzorială a produselor preparate (pâine cu și fără gluten, hamburgheri, parizer, paté de ficat, batoane energetice, smoothie-uri), cu scopul identificării celor preferate de către consumatori și potențial de introducere pe piață.

